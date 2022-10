Ajax herovert koppositie in Eredivisie dankzij monsterzege op Excelsior

Ajax heeft zondagavond op overtuigende wijze de koppositie in de Eredivisie heroverd. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA oppermachtig tegen Excelsior: 7-1.

Door onze sportredactie

Bij rust stond het 3-0 in Amsterdam door doelpunten van Jorge Sánchez, Steven Berghuis en Brian Brobbey, die ten koste van Mohammed Kudus weer eens aan de aftrap stond. De spits maakte na rust ook de vierde treffer.

Via Dusan Tadic, Steven Bergwijn en Kudus liep Ajax verder weg bij het machteloze Excelsior, maar een evenaring van de recordzege op de Kralingers uit 1972 (8-0) zat er niet meer in. Excelsior redde in de laatste minuut zelfs nog de eer door een rake kopbal van Nikolas Agrafiotis.

Met de riante overwinning doet Ajax weer wat vertrouwen op na een mindere periode. De Amsterdammers konden in de Eredivisie weken niet overtuigen en gingen afgelopen woensdag weer ten onder tegen Napoli (4-2). Een plek in de achtste finales van de Champions League is daardoor zo goed als onhaalbaar geworden.

Ajax zag AZ eerder op de dag de topper tegen Feyenoord verliezen (1-3), waardoor een zege op Excelsior voldoende was om de koppositie te heroveren. De ploeg van trainer Alfred Schreuder heeft nu 25 punten, één meer dan naaste belager PSV.

Eredivisie top 5 1. Ajax 10-25 (+25)

2. PSV 10-24 (+21)

3. Feyenoord 10-23 (+15)

4. AZ 10-23 (+10)

5. FC Twente 10-19 (+11)

Brian Brobbey scoorde twee keer voor Ajax tegen Excelsior. Foto: Pro Shots

Ajax loopt na pover begin alsnog simpel weg bij Excelsior

Ajax straalde in de eerste tien minuten niet bepaald uit op een monsterscore te azen. De ploeg van Schreuder grossierde in balverlies en speelde in een veel te laag tempo om de defensie van Excelsior aan het wankelen te brengen. De eerste doelpoging kwam in de twaalfde minuut van rechtsback Sánchez, die zijn afstandsschot door keeper Stijn van Gassel over de lat zag worden getikt.

Enkele minuten later zorgde Sánchez alsnog voor de 1-0. De Mexicaan, die opnieuw de plek innam van de geblesseerde Devyne Rensch, stond op de goede plek om binnen te werken in de rebound na een gekeerd afstandsschot van Berghuis. De openingstreffer leek Ajax wat wakker te schudden. Adil Auassar kopte een schot van Berghuis uit de doelmond en Van Gassel moest redding brengen op gevaarlijke kopballen van Edson Álvarez.

Juist toen Excelsior zich een paar keer dreigend voor het doel van Ajax had laten zien - Reda Kharchouch schoot een halve meter naast - sloeg de thuisploeg toe. Berghuis, die even daarvoor met knullig balverlies een grote kans van de Kralingers had ingeleid, plaatste de bal aan de rand van het strafschopgebied laag in de linkerhoek.

Met de 2-0 was het hek van de dam in de Johan Cruijff ArenA, waar de kansen elkaar in rap tempo opvolgden. Uitblinker Van Gassel hield Excelsior lange tijd op de been door pogingen van onder anderen Sánchez (schot) en Brobbey (kopbal en schot van dichtbij) te keren. De derde treffer viel nog wel voor rust: Brobbey kopte bij de tweede paal een hoge voorzet van Tadic binnen.

Owen Wijndal speelde tegen Excelsior zijn eerste wedstrijd sinds augustus. Foto: Getty Images

Wijndal mag wedstrijdritme opdoen in tweede helft

Schreuder maakte van de tussenstand gebruik om Owen Wijndal zijn eerste speelminuten sinds augustus te laten maken. De linksback, terug van blessureleed, zag dat Ajax ook zonder geweldig te spelen legio kansen kreeg. Na grote kansen voor Brobbey, Bergwijn en Berghuis in één aanval maakte Brobbey in de 59e minuut alsnog zijn tweede van de avond. De spits schoot uit stand buiten bereik van Van Gassel in het dak van het doel.

Excelsior liet zich slechts sporadisch voor het doel van Remko Pasveer zien en hoopte vooral de schade beperkt te houden. Ajax bleef op zoek gaan naar meer goals en kwam in de 64e minuut op 5-0. Van Gassel stopte wel een kopbal van Brobbey vlak voor de lijn, maar haalde de rebound van Tadic áchter zijn doellijn weg.

Na een assist bij de 4-0 pikte clubtopscorer Bergwijn een kwartier voor tijd ook nog zijn doelpunt mee. De aanvaller krulde de bal vanaf de linkerkant in de verre hoek. Invaller Kudus leek de eindstand in de 81e minuut op 7-0 te bepalen, maar Agrafiotis kopte in de laatste minuut toch nog de eretreffer binnen voor Excelsior.

Doelman Stijn van Gassel kon niet voorkomen dat Dusan Tadic in de 64e minuut de 5-0 maakte. Foto: Pro Shots

