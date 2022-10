Xavi vindt na verloren Clásico dat FC Barcelona volwassener moet worden

Xavi vindt dat FC Barcelona de nederlaag tegen Real Madrid in 'El Clásico' volledig over zichzelf heeft afgeroepen. De Spaanse trainer zag in Estadio Santiago Bernabéu vooral dat 'De Koninklijke' een stuk verder is dan zijn ploeg.

"We waren niet agressief genoeg en hadden volwassener moeten spelen", zei Xavi zondag op zijn persconferentie in Madrid. "Real Madrid weet precies hoe je zo'n wedstrijd in moet gaan. Ze hebben ons op volwassenheid verslagen."

FC Barcelona speelde al snel een verloren wedstrijd tegen Real, dat na een dik half uur met 2-0 leidde door doelpunten van Karim Benzema en Federico Valverde. Ferran Torres maakte het nog even spannend met de aansluitingstreffer in de 83e minuut, maar Rodrygo gooide het duel in blessuretijd vanaf 11 meter op slot.

Vooral de openingstreffer was Xavi een doorn in het oog. De oud-middenvelder vindt dat een van zijn spelers een overtreding had moeten maken om de angel uit de aanval te halen. Overigens gebeurde dat ook, maar gaf scheidsrechter José María Sánchez voordeel. Daardoor kon Benzema raak schieten.

"We hadden meer overtredingen moeten maken. Daarmee hadden we meer counters van Real Madrid in de kiem kunnen smoren, maar nu konden ze hun gang gaan. Real heeft een team dat op dit moment volwassener is dan wij", concludeerde Xavi, die de druk voelt toenemen tijdens deze mindere periode van Barcelona.

De Catalanen stranden door het 3-3-gelijkspel tegen Internazionale van afgelopen woensdag zo goed als zeker in de groepsfase van de Champions League en zijn nu ook niet meer ongeslagen in La Liga. "We zitten in een negatieve spiraal waarin het allemaal even niet onze kant op valt. Daar moeten we zo snel mogelijk een einde aan maken."

