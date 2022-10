Ten Hag baalt van afgekeurde goal Ronaldo: 'Iedereen heeft het kunnen zien'

Delen via E-mail

Erik ten Hag baalde na afloop van het gelijkspel tegen Newcastle United (0-0) van de afgekeurde treffer van Cristiano Ronaldo vlak na rust. De manager van Manchester United zocht scheidsrechter Craig Pawson meteen na de wedstrijd op.

Ronaldo snoepte bij een vrije trap de bal af van Newcastle-doelman Nick Pope en dacht United vervolgens op voorsprong te zetten. De Portugees was in de veronderstelling dat de vrije trap al was genomen door een tikje van de bal door Fabian Schär naar Pope. Ronaldo beklaagde zich nadien bij Pawson, die de aanvaller geel gaf.