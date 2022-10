PSG wint Le Classique dankzij Neymar, Napoli ontsnapt ondanks goal Zirkzee

Paris Saint-Germain heeft zondag in de Ligue 1 Le Classique tegen Olympique de Marseille gewonnen. Een doelpunt van Neymar zorgde voor het verschil in het Parc des Princes: 1-0. Napoli ontsnapte in de Serie A aan het eerste puntenverlies sinds eind augustus door met 3-2 te winnen van laagvlieger Bologna.

De van een blessure teruggekeerde Lionel Messi was na een half uur dicht bij de openingstreffer voor PSG tegen Marseille. De Argentijn mocht vlak buiten het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap, maar trof met een knal de lat.

Neymar brak laat in de eerste helft de ban. Marco Verratti veroverde de bal op het middenveld, waarna Kylian Mbappé zijn Braziliaanse teamgenoot in stelling bracht: 1-0. Een kwartier voor tijd moest Marseille met tien man verder, nadat Samuel Gigot Neymar van achteren had neergehaald.

PSG verstevigt dankzij de winst de koppositie in de Ligue 1. De ploeg van Christophe Galtier staat nu drie punten voor op nummer twee FC Lorient, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde tegen Stade de Reims. Marseille blijft vierde.

Napoli wint ondanks goal Zirkzee

In Italië bezorgde Joshua Zirkzee Bologna vlak voor rust een verrassende voorsprong tegen Napoli met zijn eerste doelpunt van het seizoen. De Nederlander was het eindstation van een fraaie aanval. Heel lang kon Bologna niet genieten van die openingstreffer, want Juan Jesus bracht het evenwicht in de blessuretijd van de eerste helft terug.

Spalletti greep halverwege in door oud-PSV'er Hirving Lozano en Victor Osimhen te brengen en dat sorteerde direct effect. Bologna kreeg de bal niet weg na een schot van Khvicha Kvaratskhelia, waarna Lozano van dichtbij kon binnenwerken.

Door een blunder van keeper Alex Meret - hij liet een houdbaar schot van Musa Barrow onder zich doorgaan - hield Bologna de spanning in de wedstrijd, maar de bezoekers werden niet beloond met een punt. Osimhen schoot het dit seizoen ongenaakbare Napoli twintig minuten voor tijd naar de overwinning.

Na het 1-1-gelijkspel tegen Lecce op 31 augustus won Napoli al zijn wedstrijden (alle competities). De tweevoudig landskampioen staat twee punten los als koploper in de Serie A en is mede door twee overtuigende overwinningen op Ajax (1-6 en 4-2) nog foutloos in de groepsfase van de Champions League.

Internazionale maakt geen fout tegen Salernitana

Eerder op de dag boekte Internazionale een 2-0-zege op Salernitana. Bij de thuisploeg stond zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij in de basis en bij de bezoekers verscheen Tonny Vilhena aan de aftrap. Van hen speelde alleen De Vrij de hele wedstrijd.

Inter-doelman André Onana werd zelden op de proef gesteld in de eenzijdige wedstrijd. De thuisploeg won dankzij doelpunten van Lautaro Martínez en Nicolò Barella.

Door de zege staat het zwak aan het seizoen begonnen Internazionale zevende met achttien punten. De ploeg van coach Simone Inzaghi moet onder meer Lazio en Udinese voorlaten.

Lazio en Udinese speelden in een onderling duel met 0-0 gelijk. De ontmoeting tussen laagvliegers Spezia en Cremonese leverde, ondanks een goal van Cyriel Dessers namens de bezoekers, ook geen winnaar op: 2-2.

AC Milan won zondagavond nipt van Hellas Verona. Door een eigen goal van Miguel Veloso en een treffer van Koray Günter leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar in de slotfase bezorgde Sandro Tonali zijn ploeg de drie punten.

Joshua Zirkzee maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Foto: Getty Images

Serie A top vijf 1. Napoli 10-26 (+16)

2. Atalanta 10-24 (+10)

3. AC Milan 10-23 (+10)

4. Lazio 10-21 (+16)

5. Udinese 10-21 (+9)

