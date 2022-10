Koploper Napoli boekt ondanks doelpunt Zirkzee tiende overwinning op rij

Delen via E-mail

Napoli is zondagavond in de Serie A aan het eerste puntenverlies sinds eind augustus ontsnapt. De ploeg van trainer Luciano Spalletti rekende ondanks een doelpunt van Joshua Zirkzee af met laagvlieger Bologna (3-2) en boekte de tiende overwinning op rij (alle competities).

De 21-jarige Zirkzee bezorgde Bologna vlak voor rust een verrassende voorsprong met zijn eerste doelpunt van het seizoen. De Nederlander was het eindstation van een fraaie aanval. Heel lang kon Bologna niet genieten van die openingstreffer, want Juan Jesus bracht het evenwicht in de blessuretijd van de eerste helft terug.