Slot vond Feyenoord tegen AZ veel minder 'blind' dan onlangs tegen PSV

Arne Slot is overwegend tevreden over wat Feyenoord zondag liet zien in de gewonnen topper tegen AZ (1-3). Volgens de coach kwam zijn ploeg veel beter voor de dag dan eerder dit seizoen op bezoek bij PSV.

Een maand geleden ging Feyenoord in het Philips Stadion met 4-3 ten onder, waarbij Slot vond dat een aantal tegengoals veel te makkelijk werd weggegeven. Tegen AZ zag hij zijn ploeg de taken veel beter uitvoeren.

"We waren veel aan de bal en probeerden AZ uit elkaar te spelen, maar niet op de blinde manier zoals we in Eindhoven na twintig minuten dachten te doen", zei Slot tegen ESPN. "We waren voorzichtig. Dat vond ik heel volwassen en heel goed van ons vandaag."

De voormalige middenvelder vond Feyenoord in Alkmaar vanaf het begin goed spelen. De Rotterdammers zorgden voor het meeste gevaar, al was het AZ dat in de eerste helft op 1-0 kwam.

"Dat was een vervelende tussenstand, ook gezien de veldverhouding", zei Slot. "We waren een paar keer dreigend doorgekomen en raakten de paal. Aan de bal waren we ook uitstekend. Ik ben heel tevreden met een 1-3-overwinning bij de koploper."

Feyenoord nam in de tweede helft afstand van AZ. Foto: ANP

'Ik ben altijd op zoek naar perfectie'

Na het grote zomerse verloop in de Feyenoord-selectie is Slot nog altijd op zoek naar zijn ideale elftal. Des te blijer is hij dat hij er voorlopig zo goed voorstaat met de vijftienvoudig landskampioen, al blijft hij kritisch.

"We hebben dit seizoen al meerdere uitstekende wedstrijden gespeeld. We hebben 23 punten uit tien wedstrijden, meer dan vorig seizoen. Ik ben over heel veel dingen heel tevreden, maar als trainer ben je altijd op zoek naar perfectie. Er kunnen dingen beter."

Feyenoord doet vooralsnog volop mee in de top van de Eredivisie. De volgende wedstrijd van de Rotterdammers is zaterdag, wanneer Fortuna Sittard op bezoek komt in De Kuip.

