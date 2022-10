Liverpool houdt Haaland van scoren af en klopt Manchester City in kraker

Liverpool heeft zondag de Premier League-kraker tegen Manchester City in winst omgezet. 'The Reds' weerhielden Erling Haaland van scoren en maakten zelf via een goal van Mohamed Salah het verschil: 1-0.

Door onze sportredactie

In aanloop naar de clash op Anfield ging het eigenlijk maar over één speler: Haaland. Zowel Manchester City-manager Josep Guardiola als zijn Liverpool-collega Jürgen Klopp kwam tijdens de bespiegelingen vooraf woorden tekort om de 22-jarige Noor te prijzen.

Haaland, die tijdens de eerste negen speelrondes liefst vijftien keer had gescoord, werd in de eerste helft twee keer in stelling gebracht. Beide keren redde Liverpool-doelman Alisson, nadat de goalgetter een gaatje had gevonden in de defensie met onder anderen Virgil van Dijk. Bij Manchester City had Nathan Aké een basisplaats.

Het matig aan de Premier League begonnen Liverpool slaagde er voor rust niet echt in om de Nederlander en diens ploeggenoten in verlegenheid te brengen.

Aan het begin van de tweede helft leek Phil Foden de bezoekers op voorsprong te schieten, maar door de goal van de Engels international ging een streep doordat Haaland in aanloop naar de treffer een overtreding op Fabinho had gemaakt. Guardiola reageerde woedend op die beslissing.

Erling Haaland bleef droogstaan op Anfield, waar hij in 2019 namens Red Bull Salzburg wel al had gescoord in de Champions League. Foto: Getty Images

Klopp krijgt rode kaart in slotfase

Guardiola haalde even later opgelucht adem, toen Diogo Jota van dichtbij faalde met een kopbal. In een moordend tempo gingen beide clubs daarna op zoek naar de openingstreffer. Een kwartier voor tijd had Liverpool succes. Na een uittrap van Alisson belandde de bal bij Salah, die wegdraaide bij João Cancelo en overtuigend afrondde.

In een chaotische slotfase - waarin het spel vaak stillag en Klopp wegens aanmerkingen op de leiding naar de tribune werd gestuurd - kon Manchester City zijn eerste Premier League-nederlaag van dit seizoen niet voorkomen.

Na tien speelrondes staat de landskampioen nog wel tweede, maar de achterstand op Arsenal bedraagt nu vier punten. De Londenaren wonnen eerder op de dag met 0-1 bij Leeds United. Liverpool bezet ondanks de knappe triomf nog altijd de magere achtste plaats.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen