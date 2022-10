Glijpartij van Dortmund-doelman leidt nieuwe zege van koploper Union Berlin in

Union Berlin heeft zondag een eenvoudige overwinning op Borussia Dortmund geboekt in de Bundesliga. Een glijpartij van keeper Gregor Kobel leidde de zege van de koploper in: 2-0.

Haberer breidde de score halverwege de eerste helft uit. De middenvelder was het eindstation van een snelle aanval en schoot van afstand raak. Bij Union Berlin werd Sheraldo Becker vlak voor tijd gewisseld. Donyell Malen viel bij Dortmund na rust in.

Dortmund wacht nu al een maand op een nieuwe overwinning in de Bundesliga. De laatste zege in de competitie was op 17 september tegen Schalke 04 (1-0). De ploeg van coach Edin Terzic blijft tiende in de Bundesliga.