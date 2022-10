Flekken krijgt vijf goals om de oren tegen Bayern, glijpartij helpt Union Berlin

Bayern München heeft zondag in de Bundesliga een klinkende zege op SC Freiburg geboekt. De ploeg van coach Julian Nagelsmann scoorde vijf keer tegen doelman Mark Flekken: 5-0. Koploper Union Berlin versloeg Borussia Dortmund met 2-0 mede dankzij een glijpartij van keeper Gregor Kobel.

Flekken moest in de eerste helft al twee doelpunten van Bayern incasseren. Serge Gnabry brak na twaalf minuten de ban door de bal over de Nederlandse keeper te koppen. Na een half uur verdubbelde Eric Maxim Choupo-Moting de voorsprong door de bal uit de draai in de verre hoek te plaatsen.

Na rust liep Bayern uit naar 5-0 door goals van Leroy Sané, Sadio Mané en Marcel Sabitzer. Sané ging een combinatie aan met Choupo-Moting en knalde van afstand raak, terwijl Mané de bal na een aanname met de borst over Flekken in het doel schoot. In de slotfase verzorgde invaller Sabitzer het slotakkoord.

Bij Bayern stonden Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de basis. Ryan Gravenberch zat de hele wedstrijd op de bank. Door de zege passeert Bayern Freiburg op de ranglijst. 'Der Rekordmeister' staat nu tweede in de Bundesliga, met vier punten achterstand op Union Berlin.

Veel frustratie bij Freiburg-doelman Mark Flekken. Foto: AP

Union Berlin profiteert van geklungel

Union Berlin stond na acht minuten al op 1-0 tegen Dortmund door een fout van Kobel. De keeper raakte vlak voor zijn eigen doel uit evenwicht en verloor de bal, waarna de alerte Janik Haberer simpel kon binnentikken.

Haberer breidde de score halverwege de eerste helft uit. De middenvelder was het eindstation van een snelle aanval en schoot van afstand raak. Bij Union Berlin werd Sheraldo Becker vlak voor tijd gewisseld. Donyell Malen viel bij Dortmund na rust in.

Dortmund wacht nu al een maand op een nieuwe overwinning in de Bundesliga. De laatste zege in de competitie was op 17 september tegen Schalke 04 (1-0). De ploeg van coach Edin Terzic blijft achtste in de Bundesliga.

