AZ lijdt tegen Feyenoord eerste competitienederlaag en is koppositie kwijt

Feyenoord heeft zondag dankzij een keepersblunder en een prachtgoal de topper tegen AZ gewonnen: 1-3. De Alkmaarders zijn de koppositie in de Eredivisie daardoor kwijt.

AZ kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Jens Odgaard, waarna Orkun Kökçü het evenwicht herstelde door een penalty te benutten. Na rust blunderde keeper Hobie Verhulst bij de 1-2 van Feyenoorder Sebastian Szymanski en zorgde Danilo met een prachtige uithaal voor de eindstand.

Voor aanvang van de wedstrijd in het AFAS Stadion was er ophef rond Feyenoord-aanvoerder Kökçü, die er uit geloofsovertuiging voor koos om de regenboogband niet te dragen. Vanwege Coming Out Week dragen alle aanvoerders die band dit weekend. Gernot Trauner verving Kökçü als aanvoerder.

Feyenoord lijkt langzaam maar zeker weer op de goede weg. De ploeg van coach Arne Slot presteerde de laatste weken wat wisselvallig, al werd in de vorige Eredivisie-speelronde al met 2-0 van FC Twente gewonnen.

Voor het AZ van trainer Pascal Jansen is de eerste competitienederlaag een feit. De landskampioen van 2009 is nu de nummer drie en kan later op de dag ook nog worden voorbijgestoken door Ajax. PSV leidt vooralsnog.

Jens Odgaard zorgde met een kopbal voor het openingsdoelpunt. Foto: Pro Shots

AZ en Feyenoord zijn voor rust voorzichtig

In de eerste helft waren de verschillen tussen AZ en Feyenoord klein. De Rotterdammers waren in de beginfase het gevaarlijkst. Szymanski schoot eerst over en trof later de paal nadat hij mooi was weggedraaid.

AZ zette er eigenlijk alleen een schot van Jesper Karlsson (naast) tegenover, maar nam in de 26e minuut wel de leiding. Odgaard ging bij een voorzet veel overtuigender de lucht in dan Feyenoorder Marcus Pedersen en knikte raak.

Lang stond de 1-0-stand niet op het scorebord. Vijf minuten later was het namelijk alweer gelijk, toen Sam Beukema op naïeve wijze een overtreding maakte in het strafschopgebied en Kökçü de gegeven penalty verzilverde.

Orkun Kökçü zette Feyenoord uit een strafschop op 1-1 in Alkmaar. Foto: Pro Shots

Blunder Verhulst zorgt voor beslissing

Op nog een kans van AZ-aanvoerder Jordy Clasie na gebeurde er voor rust niet veel meer. Beide ploegen opereerden voorzichtig en dat was in de tweede helft niet anders. Echte hoogtepunten bleven spaarzaam.

Vijf minuten na de hervatting dacht Dani de Wit er wel 2-1 van te maken, maar die treffer ging terecht niet door. In de aanval die eraan voorafging was er sprake van buitenspel.

Vervolgens was het Feyenoord dat wél toesloeg. Szymanski begon aan een rush en haalde ogenschijnlijk ongevaarlijk uit, maar AZ-keeper Verhulst schatte de bal helemaal verkeerd in: 1-2.

AZ oogde lamgeslagen na dat doelpunt. De ploeg van Jansen probeerde nog wel iets te forceren, maar de overtuiging ontbrak. In de slotminuten werd het 1-3 dankzij invaller Danilo, die met een knal van afstand prachtig de bovenhoek vond.

