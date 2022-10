Real Madrid bezorgt FC Barcelona en De Jong nieuwe tik in Clásico

Real Madrid heeft FC Barcelona zondag in de 250e Clásico de eerste nederlaag in La Liga toegebracht. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti versloeg de club van basisspeler Frenkie de Jong dankzij doelpunten van Karim Benzema, Federico Valverde en Rodrygo: 3-1.

Door onze sportredactie

Real had bij rust al een comfortabele voorsprong op de ploeg van coach Xavi. Benzema was alert na een mislukte poging van Vinícius Júnior en tekende met een rebound voor de openingstreffer. Valverde zorgde na ruim een half uur spelen voor de 2-0 met een bekeken schot.

Barcelona zocht in de tweede helft naar de aansluitingstreffer, maar de bezoekers creëerden lange tijd geen concrete kansen. Tien minuten voor tijd deed Ferran Torres iets terug namens Barcelona, maar in blessuretijd maakte Rodrygo met een benutte penalty aan alle twijfels een einde.

Door de overwinning stoot Real Barcelona van de eerste plek in La Liga. 'De Koninklijke' staat na negen wedstrijden op 25 punten, drie punten meer dan de Catalanen.

De Jong mist kans op 1-1

Xavi had zondag een basisplaats ingeruimd voor Frenkie de Jong. De Oranje-international was bij de laatste duels met Celta de Vigo (1-0-winst) en Internazionale (3-3) nog invaller, maar mocht in de topper starten. Achterin keerde Jules Koundé terug in het elftal na een blessure. Real Madrid moest het nog doen zonder de geblesseerde Thibaut Courtois. In plaats van de Belgische doelman stond Andriy Lunin onder de lat.

Barcelona zocht naar eerherstel na het matige resultaat tegen Inter in de Champions League, maar kreeg binnen het kwartier al een tegentreffer om de oren. Karim Benzema liet zich daags voor de uitreiking van de Ballon d'Or gelden nadat Ter Stegen geen goed antwoord had op een poging van Vinícius. De Franse spits reageerde alert en schoot de rebound in het net: 1-0.

De bezoekers konden snel langszij komen via Frenkie de Jong en Robert Lewandowski, maar beiden konden een voorzet van Raphinha niet binnenwerken. Juist wanneer Barcelona beter in de wedstrijd kwam, verdubbelde Real de voorsprong. Na een vlotte tegenaanval vond Ferland Mendy op de rand van het strafschopgebied Valverde, die zijn vierde competitiedoelpunt van het seizoen maakte met een droge knal: 2-0.

Meteen na rust leek Benzema Barcelona de genadeklap uit te delen, maar de spits stond voorafgaand aan zijn goal in buitenspelpositie. De uitploeg zocht naarstig naar een gaatje in de defensie van Real, maar de thuisploeg bleef eenvoudig op de been.

In de slotfase mocht Barcelona toch nog hopen op een goed resultaat. Ansu Fati brak aan de linkerkant door en zocht Lewandowski, die de bal verlengde naar Ferran Torres. De Spanjaard hield zijn zenuwen vervolgens in bedwang. In blessuretijd kreeg Real nog een penalty op advies van de VAR na een overtreding op Rodrygo, die zelf voor de 3-1 tekende.

Frenkie de Jong baalt na zijn gemiste kans op 1-1.

