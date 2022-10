Van Nistelrooij en Gakpo blij met 'stabiel' PSV: 'Zijn echt een team geworden'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij en Cody Gakpo telden zondag hun zegeningen na de soevereine 6-1-thuiszege op FC Utrecht in de tiende speelronde van de Eredivisie. De Eindhovenaren zijn bezig aan een goede reeks, alle blessures ten spijt.

Door onze sportredactie

Onder anderen Luuk de Jong, Noni Madueke, Marco van Ginkel, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli en Ismael Saibari zitten in de ziekenboeg. Net als donderdag in het Europa League-duel met FC Zürich (5-0-winst) fungeerde Til als gelegenheidsspits tegen FC Utrecht.

"Guus heeft toch een neusje voor de goal. Hij brengt veel rendement mee. Je moet hem als trainer zijn gang laten gaan", vertelde Van Nistelrooij na de overwinning op de Domstedelingen voor de camera van ESPN.

Het eerder dit seizoen nog grillige PSV heeft nu sinds de beschamende 3-0-nederlaag bij SC Cambuur vier keer op rij gewonnen. "We hebben inmiddels laten zien een goede ploeg te zijn. We kunnen het ook vasthouden", zei Gakpo. "In de loop van het seizoen zijn we echt een team geworden. We willen meters maken voor elkaar."

Tegen het armoedige FC Utrecht was er geen vuiltje aan de lucht voor PSV, al zag Gakpo nog wel een minpuntje. "We begonnen slordig. Wel maakten we snel de 1-0. Na de ongelukkige gelijkmaker herpakten we ons."

Van Nistelrooij ook blij met invallers

Van Nistelrooij sloot zich aan bij het positivisme van Gakpo. "In een reeks duels zijn we nu heel stabiel. Ik ben uiterst tevreden, ook als je kijkt naar hoe de invallers presteerden", refereerde de oefenmeester aan de twee assists van Ki-Jana Hoever en de twee treffers van Anwar El Ghazi. "Het is ook mooi om te zien hoeveel energie we staken in onder meer het druk zetten."

PSV vervolgt het seizoen donderdag met een bezoek aan Arsenal in de Europa League. De ploeg van Van Nistelrooij is dankzij de zeges op FC Zürich al zeker van Europese overwintering.

Speelronde 10 Eredivisie FC Emmen-FC Volendam 1-1

Fortuna Sittard-RKC Waalwijk 0-0

Go Ahead Eagles-sc Heerenveen 1-1

SC Cambuur-Vitesse 0-3

Sparta Rotterdam-NEC 2-0

PSV-FC Utrecht 6-1

FC Twente-FC Groningen 3-0

Zondag, 16.45 uur: AZ-Feyenoord

Zondag, 20.00 uur: Ajax-Excelsior

