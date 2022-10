Til, Simons en El Ghazi leiden PSV naar ruime overwinning op zwak FC Utrecht

PSV heeft zondagmiddag zonder problemen gewonnen van een zeer pover FC Utrecht. Xavi Simons, Guus Til en Anwar El Ghazi namen twee goals voor hun rekening tijdens de 6-1-zege in speelronde tien van de Eredivisie.

Drie dagen na de 5-0-zege op FC Zürich in de Europa League had PSV geen kind aan een matig FC Utrecht. De 1-1 van Sander van de Streek na 24 minuten kon niet maskeren dat de Domstedelingen er nauwelijks aan te pas kwamen in Eindhoven.

Via Xavi Simons was PSV al na acht minuten op voorsprong gekomen. Dankzij twee goals van Guus Til ging de thuisploeg rusten met een 3-1-voorsprong, waarmee de thuisploeg adequaat reageerde op de treffer van Van de Streek. Na een uur maakte Simons er 4-1 van, waarmee het duel feitelijk was beslist. Het slotakkoord was voor Anwar El Ghazi, die de 5-1 en 6-1 maakte.

PSV speelde met dezelfde basis als donderdag tegen Zürich. Trainer Ruud van Nistelrooij sprak vrijdag de verwachting uit dat zowel Luuk de Jong als Noni Madueke snel terugkeert in de selectie. Beide aanvallers zitten al een tijdje in de ziekenboeg, maar de afgelopen twee duels scoorde PSV er in elk geval op los.

26 keer geen scheepsrecht voor FC Utrecht

Op basis van de historie had FC Utrecht zich de moeite van het reizen naar Eindhoven kunnen besparen. De Domstedelingen verloren hun vorige 25 Eredivisie-duels in het Philips Stadion, al boekten ze er in 2016 wel een zege in het KNVB-bekertoernooi.

PSV nam direct de touwtjes in handen en drukte FC Utrecht naar achteren. Al na zeven minuten konden de fans van de thuisploeg juichen: Joey Veerman stuurde Xavi Simons diep, waarna de oud-speler van Paris Saint-Germain fraai afrondde met de buitenkant van zijn rechtervoet. Via Cody Gakpo werd het snel daarna bijna 2-0. De inzet van de linksbuiten belandde net naast de voor PSV verkeerde kant van de paal.

Vanuit het niets herstelde FC Utrecht na 24 minuten de balans. Een pass van Jens Toornstra werd door Armando Obispo matig verwerkt. Via Philipp Max belandde de bal bij Van de Streek, die oog in oog met Walter Benítez kalm bleef.

Max had na 33 minuten ook een aandeel in de 2-1. Op aangeven van de Duitse linksback trof Til van dichtbij doel. FC Utrecht gaf simpelweg te veel ruimte weg en incasseerde in de 37e minuut opnieuw een treffer van Til, die deze keer toesloeg met het hoofd.

Xavi Simons viert een van zijn treffers tijdens PSV-FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Simons staat al op acht goals in de Eredivisie

FC Utrecht kwam er voor rust al zelden aan te pas en was ook na de onderbreking duidelijk de mindere van PSV, dat niet eens op volle kracht hoefde te spelen om de overwinning veilig te stellen. Na zestig minuten was het pleit dankzij de tweede goal van Simons beslecht. Het talent verschalkte in twee instanties FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas. Simons heeft nu al acht keer gescoord in tien Eredivisie-speelrondes.

De bezoekers speelden een kansloze tweede helft en kregen na 85 minuten ook nog een vijfde goal om de oren. Ki-Jana Hoever bediende collega-invaller El Ghazi op maat en de aanvaller was succesvol met het hoofd. Diezelfde combinatie leidde bij het scheiden van de markt tot de 6-1.

PSV gaat voorlopig aan de leiding in de Eredivisie, al komt AZ om 16.45 uur nog in actie tegen Feyenoord. FC Utrecht bivakkeert in de middenmoot.

Donderdag gaat PSV op bezoek bij Arsenal in de Europa League. Dit duel stond aanvankelijk gepland op 15 september, maar werd verzet wegens het overlijden van koningin Elizabeth. In de Eredivisie wacht de ploeg van Van Nistelrooij volgende week zondag een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

