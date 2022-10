United van Ten Hag mede door afgekeurde goal Ronaldo niet langs Newcastle

Manchester United is er zondag in de Premier League niet in geslaagd om van Newcastle United te winnen. Op Old Trafford bleef de ploeg van coach Erik ten Hag mede door een afgekeurde goal van Cristiano Ronaldo steken op 0-0. Koploper Arsenal en Chelsea wonnen wel.

Manchester United startte met oud-Ajacieden Antony en Lisandro Martínez in de basis, terwijl Tyrell Malacia op de bank begon. Ook had Ten Hag een basisplaats ingeruimd voor Ronaldo, die de niet geheel fitte Marcus Rashford verving in de punt van de aanval. Bij Newcastle United startte Sven Botman in de verdediging.

De eerste helft verliep moeizaam voor Manchester United. Het vele balbezit kon niet in kansen worden uitgedrukt tegen het stug verdedigende Newcastle United, dat onder leiding van trainer Eddie Howe bezig is aan een prima seizoen en zesde staat. De bezoekers waren zelfs het dichtst bij een doelpunt, toen aanvaller Joelinton in één actie zowel de paal als de lat raakte.

Het eerste echte moment van opwinding aan United-zijde kwam in de 47e minuut, toen een doelpunt van Ronaldo terecht werd afgekeurd wegens buitenspel. Twee minuten later volgde een zeer curieus moment: Ronaldo dacht te scoren omdat hij van mening was dat Newcastle-doelman Nick Pope al een vrije trap had genomen. Nadat de Portugees de bal in een leeg doel had geschoven, keurde scheidsrechter Craig Pawson het doelpunt af.

Daarna bleef United moeite houden om de verdedigende muur van Newcastle te slechten. Het slotoffensief kwam te laat op gang en leverde slechts twee echte kansen op. Eerst had Fred het vizier niet op scherp staan bij een vrije schotkans en in de 96e minuut kopte invaller Rashford naast na een fraaie voorzet van Casemiro.

United raakt door het gelijkspel de aansluiting met de top vier kwijt. De ploeg van Ten Hag heeft nu zestien punten, drie minder dan nummer vier Chelsea. Newcastle volgt op de zesde plaats met vijftien punten.

Koploper Arsenal wint tumultueus duel van Leeds

Leeds United-Arsenal werd na exact 69 seconden stilgelegd wegens een stroomstoring. Hierdoor was er geen mogelijkheid tot communicatie tussen het arbitrale kwartet en ook kon er niet met de VAR overlegd worden. Het duurde in totaal een klein uur tot de storing verholpen was. Bij rust leidde Arsenal met 1-0 dankzij een doelpunt van Bukayo Saka.

Na rust had Leeds het betere van het spel en in de 64e minuut kreeg de thuisploeg een strafschop na hands van William Saliba. Het buitenkansje was niet aan Patrick Bamford besteed: zijn strafschop ging ruim naast.

Na kansen over en weer kende het duel een zeer hectisch einde. Diep in blessuretijd kreeg verdediger Gabriel Magalhães een rode kaart en kende scheidsrechter Chris Kavanagh nóg een penalty toe aan Leeds. Die werd door de VAR teruggedraaid, waardoor Arsenal de wedstrijd won en koploper blijft in de Premier League.

Chelsea won met dank aan twee doelpunten van Mason Mount ook de derde competitiewedstrijd onder de nieuwe trainer Graham Potter. De Engelsman volgde een maand geleden Thomas Tuchel op en is nog altijd ongeslagen met 'The Blues'. Onder zijn leiding wonnen de Londenaren vijf van hun zes wedstrijden en speelden ze één keer gelijk.

Southampton en West Ham United speelden met 1-1 gelijk. Om 17.30 uur staat met Liverpool-Manchester City de laatste wedstrijd van deze speelronde in de Premier League op het programma.

Uitslagen Premier League speelronde 11 Brentford-Brighton 2-0

Leicester-Crystal Palace 0-0

Fulham-Bournemouth 2-2

Wolverhampton-Nottingham 1-0

Tottenham-Everton 2-0

Southampton-West Ham 1-1

Manchester United-Newcastle United 0-0

Aston Villa-Chelsea 0-2

Leeds United-Arsenal 0-1

17.30 uur Liverpool-Manchester City

