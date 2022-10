Feyenoord-aanvoerder Kökçü weigert vanwege religie regenboogband te dragen

Orkun Kökçü draagt zondagmiddag niet de aanvoerdersband van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen AZ. De Turkse international doet dat uit religieuze overwegingen. Vanwege Coming Out Week dragen alle captains in de Eredivisie een band in de kleuren van de regenboog.

Gernot Trauner vervangt Kökçü als captain tegen de Alkmaarders, die de Eredivisie-ranglijst aanvoeren.

"Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt", zegt Kökçü in een verklaring die Feyenoord deelt op de clubsite.

"Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen."

Kökçü snapt naar eigen zeggen "heel goed" dat sommige mensen teleurgesteld zijn door zijn besluit. "Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar ik hoop dat m'n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd."

In het kader van Coming Out Week zijn ook de cornervlaggen in de kleuren van de regenboog. Zendgemachtigde ESPN werkt met microfoons in die kleuren.

De wedstrijd tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur.

Kashia nam in 2017 ondanks kritiek wel deel aan actie

In 2017 kreeg toenmalig Vitesse-captain Guram Kashia vanuit zijn vaderland Georgië veel kritiek nadat hij een regenboog aanvoerdersband had gedragen.

De verdediger kreeg een jaar later de EqualGame Award van de UEFA omdat hij meermaals duidelijk had gemaakt geen spijt te hebben van zijn deelname, alle negatieve commentaren in zijn vaderland ten spijt.

"Guram speelde een belangrijke rol door de LHBT-gemeenschap te ondersteunen. Ondanks de bedreigingen aan zijn adres, predikte hij tolerantie en acceptatie", zei UEFA-president Aleksander Ceferin destijds.

