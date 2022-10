Toulouse dankzij Nederlanders langs Angers, Inter wint met Dumfries en De Vrij

Toulouse heeft zondagmiddag in de Ligue 1 met 3-2 gewonnen van Angers. Middenvelders Branco van den Boomen en Stijn Spierings tekenden beiden voor een doelpunt. In de Serie A won Internazionale eerder op de dag met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis met 2-0 van Salernitana.

Door onze sportredactie

Behalve Van den Boomen en Spierings stond ook oud-AZ'er Zakaria Aboukhlal in de basis bij Toulouse, terwijl Thijs Dallinga op de bank begon. In de tiende minuut opende aanvoerder Brecht Dejaegere de score namens de thuisploeg. De Belg dook volledig vrijstaand op in het zestienmetergebied en werkte beheerst af met binnenkant voet.

Na een half uur spelen zette linkspoot Nabil Bentaleb de bezoekers weer op gelijke hoogte met een fraai geplaatste vrije trap. Hierna lieten de Nederlanders zich gelden. Vijf minuten voor rust maakte Van den Boomen vanaf de strafschopstip zijn eerste goal in de Ligue 1, waarna Spierings in de 67e minuut met een harde knal van afstand de 3-1 op het bord zette.

In de blessuretijd maakte Angers via Amine Salama nog de aansluitingstreffer, maar een derde goal bleef uit, waardoor promovendus Toulouse de vierde overwinning van dit seizoen boekte. Voormalig Keuken Kampioen Divisie-topscorer Dallinga viel in de 72e minuut in, terwijl Van den Boomen en Spierings de gehele wedstrijd speelden.

Toulouse klimt door de overwinning naar de negende plaats op de ranglijst. Angers staat nu zeventiende, wat aan het einde van het seizoen een degradatie zou betekenen.

Inter boekt zakelijke winst op Salernitana

Bij de thuisploeg stond zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij in de basis en bij de bezoekers verscheen Tonny Vilhena aan de aftrap. Van hen speelde alleen De Vrij de hele wedstrijd. Vilhena werd een kwartier voor tijd vervangen in Stadio Giuseppe Meazza en Dumfries werd na 89 minuten naar de kant gehaald.

Een stunt van promovendus Salernitana hing geen moment in de lucht. Internazionale opende na een kwartier de score via Lautaro Martínez. De Argentijnse spits vond het doel met een pegel van afstand.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi controleerde het duel en breidde na een uur de marge uit. Nicolò Barella kapte zijn man uit en schoot daarna koel raak, nadat hij knap een lange bal van Hakan Çalhanoglu had gecontroleerd. Salernitana deelde af en toe een speldenprikje uit, maar Inter-doelman André Onana werd zelden op de proef gesteld.

Door de zege nestelt het zwak aan het seizoen begonnen Internazionale zich op de zevende plek met achttien punten. Napoli, dat de minste verliespunten heeft in de Serie A, kan later op de dag op 26 punten komen. Dan moet in eigen huis wel worden gewonnen van Bologna.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de fraaie treffer van Barella.

