De Vrij en Dumfries boeken met Inter eenvoudige zege op Salernitana van Vilhena

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Internazionale heeft zondagmiddag geen steek laten vallen in de Serie A-wedstrijd tegen Salernitana. De landskampioen van 2021 triomfeerde voor eigen publiek met 2-0.

Bij de thuisploeg stond zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij in de basis en bij de bezoekers verscheen Tonny Vilhena aan de aftrap. Van hen speelde alleen De Vrij de hele wedstrijd. Vilhena werd een kwartier voor tijd vervangen in Stadio Giuseppe Meazza en Dumfries werd na 89 minuten naar de kant gehaald.

Een stunt van promovendus Salernitana hing geen moment in de lucht. Internazionale opende na een kwartier de score via Lautaro Martínez. De Argentijnse spits vond het doel met een pegel van afstand.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi controleerde het duel en breidde na een uur de marge uit. Nicolò Barella kapte zijn man uit en schoot daarna koel raak, nadat hij knap een lange bal van Hakan Calhanoglu had gecontroleerd. Salernitana deelde af en toe een speldenprikje uit, maar Inter-doelman Andre Onana werd zelden op de proef gesteld.

Door de zege nestelt het zwak aan het seizoen begonnen Internazionale zich op de zevende plek met achttien punten. Napoli, dat de minste verliespunten heeft in de Serie A, kan later op de dag op 26 punten komen. Dan moet in eigen huis wel worden gewonnen van Bologna.