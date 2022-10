FC Twente Vrouwen vernedert Heerenveen, Spitse maakte prachtgoal voor Ajax

Delen via E-mail

FC Twente Vrouwen heeft zondag niets heel gelaten van sc Heerenveen. De regerend landskampioen won met 0-9 in Friesland. Verder bleven ook Feyenoord en Ajax foutloos in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Bij Heerenveen-Twente was het halverwege al 0-4. Fenna Kalma, de Eredivisie-topscorer van vorig seizoen, voltooide na rust een hattrick op sportpark Skoatterwâld. Ze staat dit seizoen na drie speelrondes al op zeven goals.

Koploper Feyenoord was met 3-0 te sterk voor VV Alkmaar. Voor rust werd de score geopend door Maxime Bennink, die aan het begin van de tweede helft ook het tweede Rotterdamse doelpunt maakte. Esmee de Graaf bepaalde de eindstand.

In Den Haag was Ajax nipt te sterk voor ADO, dat de eerste seizoensnederlaag leed. Oranje-international Romée Leuchter maakte de eerste twee goals. Ajax-aanvoerder Sherida Spitse zorgde in de slotminuten voor het hoogtepunt door van heel grote afstand raak te schieten uit een vrije trap. Vlak na rust kreeg ADO-speelster Jaimy Ravensbergen een rode kaart omdat ze zich liet gaan bij een opstootje.