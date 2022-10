Twente vergroot problemen Groningen, NEC verliest mede door fout Cillessen

FC Twente heeft zondag een verdiende 3-0-thuiszege geboekt op FC Groningen, dat de degradatiestreep ziet naderen in de Eredivisie. Eerder op de dag ging NEC mede door een fout van Jasper Cillessen met 2-0 onderuit bij Sparta Rotterdam.

In De Grolsch Veste was Twente heer en meester tegen het povere Groningen. Voor rust leverde dat vooral kansen op voor Michel Vlap, die onder meer de lat raakte uit een vrije trap. Robin Pröpper had van dichtbij ook geen succes.

Na rust werd het overwicht wél omgezet in doelpunten. Eerst vond Virgil Misidjan de verre hoek en even later scoorde de mee opgekomen Joshua Brenet. Bij beide goals was de assist van Ricky van Wolfswinkel, die zelf in de slotfase voor de 3-0 zorgde. Dat dacht hij enkele minuten eerder al te doen, maar de bal bleek de doellijn toen niet helemaal gepasseerd te zijn.

FC Twente kon de overwinning goed gebruiken, want de vorige vier Eredivisie-duels hadden tot slechts één zege geleid. De ploeg van trainer Ron Jans is achter PSV, AZ, Ajax en Feyenoord de nummer vijf.

Voor FC Groningen pakken donkere wolken zich samen. Onder coach Frank Wormuth boekten de noorderlingen dit seizoen pas twee overwinningen. Alleen FC Emmen en FC Volendam staan na tien speelrondes lager.

Frustratie bij Frank Wormuth, die FC Groningen vooralsnog niet op de rit krijgt. Foto: Pro Shots

NEC ziet reeks gelijke spelen eindigen

Het zeer matig spelende NEC kwam op bezoek bij Sparta al na zeven minuten op achterstand door toedoen van Dirk Abels. De verdediger schoot raak uit een corner. Cillessen reageerde gefrustreerd, omdat er in zijn ogen geen sprake was van een hoekschop.

Na een klein half uur ging de Oranje-international in de fout. Een afstandsschot van Jonathan de Guzman leek houdbaar, maar de bal belandde via de hand van Cillessen in het net. Voor de 35-jarige De Guzman betekende dat zijn eerste Eredivisie-goal sinds het najaar van 2009, toen in dienst van Feyenoord.

De 2-0 deed de krachtsverhouding bepaald geen geweld aan: Sparta was simpelweg beter dan het zeer stroef draaiende NEC, dat nauwelijks mogelijkheden kreeg.

Na de hervatting beperkte de thuisploeg zich tot het verdedigen van de voorsprong. Dat lukte eenvoudig, waardoor de Nijmegenaren na zeven gelijke spelen op rij - één minder dan het record van uitgerekend Sparta uit 1992 - weer eens een nederlaag leden. Sparta staat nu knap vijfde en NEC is de nummer twaalf.

Speelronde 10 Eredivisie FC Emmen-FC Volendam 1-1

Fortuna Sittard-RKC Waalwijk 0-0

Go Ahead Eagles-sc Heerenveen 1-1

SC Cambuur-Vitesse 0-3

Sparta Rotterdam-NEC 2-0

PSV-FC Utrecht 6-1

FC Twente-FC Groningen 3-0

Zondag, 16.45 uur: AZ-Feyenoord

Zondag, 20.00 uur: Ajax-Excelsior

Jasper Cillessen ging niet vrijuit bij het tweede doelpunt van Sparta Rotterdam. Foto: Pro Shots

