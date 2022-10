NEC ziet tegen Sparta mede door fout Cillessen einde komen aan reeks remises

Sparta heeft zondag een even simpele als overtuigende zege geboekt op NEC in de tiende speelronde van de Eredivisie. Mede door een fout van Jasper Cillessen zegevierden de Rotterdammers met 2-0 op Het Kasteel.

Het zeer matig spelende NEC kwam al na zeven minuten op achterstand door toedoen van Dirk Abels. De verdediger schoot raak uit een corner. Cillessen reageerde gefrustreerd, omdat er in zijn ogen geen sprake was van een hoekschop.

Na een klein half uur ging de Oranje-international in de fout. Een afstandsschot van Jonathan de Guzman leek houdbaar, maar de bal belandde via de hand van Cillessen in het net. Voor de 35-jarige middenvelder betekende dat zijn eerste Eredivisie-goal sinds het najaar van 2009, toen in dienst van Feyenoord.