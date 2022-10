Arnesen 'beetje teleurgesteld' over vertrek bij Feyenoord: 'Ik wilde graag door'

Frank Arnesen had afgelopen zomer graag door willen gaan als technisch directeur van Feyenoord. Volgens de 66-jarige Deen wilde de clubleiding van de vijftienvoudig landskampioen niet met hem verder.

Arnesen kreeg na een knieoperatie te maken met een bacteriële infectie, waardoor hij tijdens de drukke zomerperiode niet kon werken. In het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie vertelde hij zondag voor het eerst meer over zijn vertrek.

Vlak daarna maakte Feyenoord bekend dat het contract van Arnesen "in onderling overleg" was ontbonden. De Deen had in maart zijn contract nog verlengd tot de zomer van 2023.