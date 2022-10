Ajax jaagt met Brobbey op koppositie, ook Klaassen start tegen Excelsior

Brian Brobbey heeft zondagavond een basisplaats bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De aanvaller verdrijft daarmee Mohammed Kudus naar de bank. De Amsterdammers kunnen de speelronde afsluiten als koploper.

Net als in Napels wordt de geblesseerde Devyne Rensch vervangen door Jorge Sánchez. Kenneth Taylor raakte tegen Napoli geblesseerd en ontbreekt in de selectie voor de wedstrijd tegen Excelsior. Tadic was geschorst voor het duel in Napels en keert terug in de basiself.