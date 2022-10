Til tegen FC Utrecht opnieuw in de spits bij PSV, ook Gutiérrez speelt weer

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voert in het Eredivisie-duel met FC Utrecht geen veranderingen door in zijn basisopstelling. De oefenmeester houdt vast aan het team dat donderdag met liefst 5-0 won van FC Zürich in de Europa League.

Door onze sportredactie

Dat betekent dat Guus Til opnieuw in de spits staat. Xavi Simons fungeert weer als rechtsbuiten en Cody Gakpo speelt vanaf links. Op het middenveld vormt Érick Gutiérrez opnieuw een trio met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman.

Onder anderen Luuk de Jong, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Ismael Saibari zijn niet inzetbaar bij de Eindhovenaren. De Jong en Madueke zijn wel op de weg terug.

Het duel tussen PSV en FC Utrecht begint om 14.30 uur en wordt geleid door arbiter Jochem Kamphuis. De Eindhovenaren stonden na negen speelrondes derde, op twee punten van koploper AZ. FC Utrecht bivakkeert in de middenmoot.

De opstelling van PSV. Foto: NU.nl

