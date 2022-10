Aanvoerder Kuipers wilde ondanks opgegeven vader spelen voor Go Ahead

Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers beleefde zaterdag een emotionele avond in de Adelaarshorst. Terwijl zijn ploeggenoten blij waren met het in blessuretijd afgedwongen 1-1-gelijkspel tegen sc Heerenveen, was Kuipers vooral bezig met zijn ernstige zieke vader.

"Ik ben wel blij met het resultaat hoor", zei de 28-jarige Kuipers bij ESPN. "Maar het is een lastige week voor mij geweest. Mijn vader heeft woensdag twee hersenbloedingen gehad, waarvan de laatste fataal voor hem was. Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer. De doktoren kunnen niets meer voor hem doen."

Volgens Kuipers had zijn vader graag gezien dat hij gewoon ging voetballen tegen Heerenveen. "Ik haal hier heel veel kracht uit", vervolgde de verdediger, die Finn Stokkers in blessuretijd 1-1 zag maken.

"Mijn vader was heel groot fan. Hij vond het geweldig om te komen kijken, om hier te zijn. Hij hield van de Eagles. Daarom heb ik besloten om vandaag te spelen. Ik kan ook niet de hele tijd zijn hand vasthouden. Ik denk dat hij wel weet dat het goed is en dat hij juist zou hebben gewild dat ik hier vandaag zou staan."

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen baalde door de situatie niet dat zijn ploeg in blessuretijd een overwinning had weggegeven. Foto: Pro Shots

Van Wonderen: 'Dat is veel erger dan tegengoal in slotminuut'

Trainer René Hake liet de beslissing om wel of niet te spelen helemaal bij Kuipers. "Het was heel zwaar. Hij had me 's nachts al geappt en de volgende ochtend vertelde hij me hoe alles gegaan was. Dat ging door merg en been", zei Hake.

"Ik heb tegen hem gezegd: als je niet wil voetballen, begrijp ik dat. Hij zei daarop dat zijn vader had gewild dat hij zou gaan trainen. Dat heeft hij gisteren gedaan. Daarop heb ik nog een keer tegen hem gezegd dat het wel of niet spelen helemaal aan hem was. Hij gaf aan dat hij nog steeds wilde spelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar diep respect voor heb."

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen kon door de situatie rond Kuipers niet balen dat zijn ploeg in blessuretijd een overwinning had weggegeven. "Toen ik hoorde wat er gebeurd was, heb ik Bas meteen een app gestuurd", vertelde Van Wonderen.

"Met mijn vader is precies hetzelfde gebeurd. Die verloor ik toen hij twee hersenbloedingen kreeg. Ik kon niet meer met hem communiceren. Ik zag hem liggen als een kasplantje en het was klaar. Dat is veel erger dan wanneer je in de laatste minuut een goal tegen krijgt. Helaas krijgen we vroeg of laat allemaal te maken met verschrikkelijke dingen die we niet willen. Dat hoort ook bij het leven."

