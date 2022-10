Trainer Cocu ziet nog genoeg verbeterpunten na eerste overwinning met Vitesse

Vitesse-trainer Phillip Cocu sprak zondagavond van een dikverdiende overwinning na de 3-0-zege bij Cambuur Leeuwarden, maar wilde tegelijkertijd niet te euforisch zijn. De coach won na twee nederlagen voor het eerst met de Arnhemmers in de Eredivisie.

Door onze sportredactie

"Als je met 3-0 wint, zeg je altijd dat je een goede week hebt gehad", zei Cocu bij ESPN. "We zijn met de manier van spelen nog niet zo lang deze kant op gegaan. Dan ben je nog zoekende en als team in ontwikkeling. We kunnen nog steeds groeien. We zijn er nog niet, want het een en ander moet nog wel beter."

De trainer, die met Vitesse van de laatste naar de zestiende plek klom, was blij met de manier waarop zijn spelers aan de wedstrijd begonnen. Ryan Flamingo brak halverwege de eerste helft de ban door uit een vrije trap van Maximilian Wittek de bal binnen te tikken. "We hebben ervoor gekozen om vooruit te gaan, agressief te beginnen en niet af te wachten", vervolgde Cocu.

"Ook aan de bal vond ik het heel goed. We maakten niet de fout zoals tegen Fortuna, waar we naïef waren en onnodig kansen weggaven. We hadden het in de tweede helft goed onder controle."

De negentienjarige Ryan Flamingo maakte de 0-1 namens Vitesse bij Cambuur. Foto: Pro Shots

Cocu lovend over negentienjarige Flamingo

Een kwartier voor tijd besliste Kacper Kozlowski de wedstrijd namens Vitesse. Vijf minuten later verzorgde Sondre Tronstad het slotakkoord door de bal in het dak van het doel te schieten.

Cocu was desgevraagd ook vol lof over de negentienjarige Flamingo, die de score had geopend. "Hij heeft een uitzonderlijke timing en lef om de bal aan te vallen. Hij gaat nog veel goals maken uit corners en vrije trappen. Het is mooi om te zien hoe een jongen met zijn leeftijd centraal speelt met power en lef, en alles in de strijd gooit."

Vitesse vervolgt de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Woensdag wacht in de strijd om de TOTO KNVB Beker een uitduel met tweededivisionist Kozakken Boys.

