Engels international James mist WK in Qatar vanwege knieblessure

Engels international Reece James mist het komende WK in Qatar vanwege een knieblessure. Zijn club Chelsea meldt zaterdagavond dat de verdediger minimaal acht weken uit de roulatie is.

James liep de blessure afgelopen dinsdag op tijdens de 0-2-zege op AC Milan in de Champions League. Chelsea geeft aan dat de vijftienvoudig international de komende tijd een speciaal revalidatietraject gaat volgen.

James heeft dit seizoen veel minuten gemaakt bij Chelsea, maar geldt ook bij de nationale ploeg van Engeland als basiskracht. In de afgelopen vier interlands onder Gareth Southgate speelde de 22-jarige rechtsback annex middenvelder de hele wedstrijd mee.

Overigens heeft de verdediger de hoop zelf nog niet opgegeven. Hij laat zaterdagavond via Twitter weten: "De race tegen de klok is begonnen. Maar we gaan niet opgeven."