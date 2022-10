Go Ahead doet Heerenveen in blessuretijd pijn, zegereeks Fortuna ten einde

Sc Heerenveen heeft zaterdag in de Eredivisie een overwinning uit handen gegeven tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer knokte zich in blessuretijd naar een punt tegen de weinig scorende Friezen: 1-1. Fortuna Sittard bleef voor het eerst onder trainer Julio Velázquez zonder overwinning door gelijk te spelen tegen RKC Waalwijk: 0-0.

Door onze sportredactie

Heerenveen behoort dit seizoen tot de minst scorende ploegen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen reisde zaterdag af naar Deventer in de wetenschap dat het slechts twee keer had gescoord in de laatste vijf wedstrijden, maar tegen Go Ahead bleef Heerenveen een doelpuntloos duel bespaard.

Thom Haye tekende in de 52e minuut met zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 31 maart 2018 (toen namens Willem II) voor de 0-1. Doelman Jeffrey de Lange keerde een inzet van Amin Sarr, maar kreeg de bal niet weg en zag daarna lijdzaam toe hoe het lage maar strakke afstandsschot van Haye in de linkerhoek belandde.

Dik tien minuten voor tijd leek Go Ahead op gelijke hoogte te komen. Sylla Sow tikte van dichtbij binnen, maar aangever Oliver Edvardsen stond nipt buitenspel toen hij de bal ontving. Go Ahead bleef daarna aanzetten en kreeg in de tweede minuut van de blessuretijd loon naar werken. In de kluts belandde de bal voor de voeten van de vrijstaande Finn Stokkers, die van dichtbij raak schoot.

Door het late doelpunt van Stokkers heeft Heerenveen nu drie wedstrijden op rij niet gewonnen. De Friezen, die dit seizoen net zoveel doelpunten maakten als ze incasseerden (negen), staan met veertien punten nog wel in het linkerrijtje. Go Ahead heeft negen punten.

Voor trainer Van Wonderen en doelman Andries Noppert van Heerenveen had het uitduel een bijzonder tintje. Van Wonderen was de laatste twee seizoenen trainer van Go Ahead Eagles en Noppert kende er vorig seizoen zijn doorbraak.

Finn Stokkers schoot in blessuretijd de gelijkmaker binnen in Deventer. Foto: Pro Shots

Fortuna hoopt tevergeefs op penalty na VAR-moment

Eerder op zaterdag bleef het 0-0 bij Fortuna Sittard-RKC. In de openingsfase waren de beste kansen voor de Waalwijkers, maar schoten van Iliass Bel Hassani werden gestopt door doelman Ivor Pandur. Vlak na rust zag aanvoerder Michiel Kramer een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Daarna kwam Fortuna beter in de wedstrijd - onder anderen George Cox stuitte op keeper Etienne Vaessen - maar het was RKC dat in de slotfase de meeste aanspraak maakte op de overwinning. Invaller Patrick Vroegh was heel dicht bij de winnende treffer, maar zijn schot van dichtbij werd getoucheerd en ging naast.

Heel even leek het erop dat Fortuna diep in blessuretijd toch nog zou winnen. De VAR riep scheidsrechter Joey Kooij naar het scherm langs de lijn, nadat Burak Yilmaz in het strafschopgebied werd vastgehouden. Kooij hield na het bekijken van de beelden voet bij stuk en besloot geen strafschop toe te kennen.

RKC maakte een einde aan de zegereeks van Fortuna onder Velázquez, die het stokje overnam van de ontslagen Sjors Ultee. Onder leiding van de Spanjaard rekenden de Limburgers af met Excelsior (1-0), FC Volendam (2-0) en Vitesse (1-2).

Ook RKC is verdienstelijk aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van trainer Joseph Oosting verloor in de laatste zeven competitiewedstrijden alleen van PSV (1-0). RKC staat met veertien punten in de subtop. Middenmoter Fortuna heeft drie punten minder.

Julio Velázquez werd negatief verrast door het besluit van scheidsrechter Joey Kooij om Fortuna Sittard geen strafschop toe te kennen. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen