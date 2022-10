Fortuna hoopt na VAR-moment tevergeefs op penalty en grijpt naast nieuwe zege

Fortuna Sittard heeft zaterdag voor het eerst niet weten te winnen onder trainer Julio Velázquez. De Limburgers hoopten in de absolute slotfase van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk na ingrijpen van de VAR tevergeefs op een strafschop, waardoor het 0-0 bleef.

Door onze sportredactie

In de openingsfase waren de beste kansen voor RKC, maar schoten van Iliass Bel Hassani werden gestopt door doelman Ivor Pandur. Vlak na rust zag aanvoerder Michiel Kramer een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Daarna kwam Fortuna beter in de wedstrijd - onder anderen George Cox stuitte op keeper Etienne Vaessen - maar het was RKC dat in de slotfase de meeste aanspraak maakte op de overwinning. Invaller Patrick Vroegh was heel dicht bij de winnende treffer, maar zijn schot van dichtbij werd getoucheerd en ging naast.

Heel even leek het erop dat Fortuna diep in blessuretijd toch nog zou winnen. De VAR riep scheidsrechter Joey Kooij naar het scherm langs de lijn, nadat Burak Yilmaz in het strafschopgebied werd vastgehouden. Kooij hield voet bij stuk en besloot ook na het bekijken van de beelden geen strafschop toe te kennen.

RKC maakte een einde aan de zegereeks van Fortuna onder Velázquez, die het stokje overnam van de ontslagen Sjors Ultee. Onder leiding van de Spanjaard rekenden de Limburgers af met Excelsior (1-0), FC Volendam (2-0) en Vitesse (1-2).

Ook RKC is verdienstelijk aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van trainer Joseph Oosting verloor in de laatste zeven competitiewedstrijden alleen van PSV (1-0). RKC staat met veertien punten in het linkerrijtje. Fortuna heeft drie punten minder.

Eerder

Aanbevolen artikelen