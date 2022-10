Juventus wint nipt in stadsderby, Gudelj scoort prachtig voor winnend Sevilla

Delen via E-mail

Juventus heeft zaterdag de derby tegen Torino gewonnen. Dankzij een doelpunt van Dusan Vlahovic zegevierde de ploeg van Massimiliano Allegri met minimaal verschil op de stadsgenoot: 0-1. In La Liga won Sevilla van Mallorca dankzij een prachtig afstandsschot van Nemanja Gudelj.

Juventus had een slechte week achter de rug. De Italianen incasseerden vorige week zaterdag een 2-0-nederlaag tegen AC Milan in de Serie A. Daarna werd doordeweeks tegen Maccabi Haifa in de Champions League met dezelfde cijfers verloren.