Atalanta pakt koppositie in Serie A, Atlético klimt in Spanje naar derde plek

Atalanta won zaterdag met 2-1 van Sassuolo en staat zodoende minimaal een dag aan kop in de Serie A. Juventus versloeg met moeite Torino in de stadsderby (0-1). In La Liga won Sevilla van Mallorca dankzij een prachtig afstandsschot van Nemanja Gudelj, terwijl Atlético Madrid Athletic Club met 0-1 klopte.

Door onze sportredactie

Georgios Kyriakopoulos bracht Sassuolo op voorsprong tegen Atalanta, maar Mario Pasalic maakte in blessuretijd van de eerste helft nog gelijk. Ademola Lookman tekende vlak na rust voor de 2-1. Teun Koopmeiners en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd voor Atalanta.

Juventus boekte eerder op de avond een benauwde zege op Torino in de stadsderby. Twintig minuten voor tijd was het raak via Dusan Vlahovic, die de bal na goed voorbereidend werk van Danilo in het net tikte. Bij Torino speelde Perr Schuurs de hele wedstrijd mee.

Atalanta heeft door de zege een voorsprong van één punt op Napoli, dat zondag nog wel tegen Bologna speelt. Juventus stijgt door de overwinning naar de zevende plek in de Serie A.

Gudelj scoort schitterend, Atlético wint

Sevilla boekte op bezoek bij Mallorca de tweede zege van dit seizoen in La Liga. De ploeg van de nieuwe trainer Jorge Sampaoli creëerde zeer weinig, maar kon dankzij een prachtig doelpunt van Gudelj alsnog drie punten bijschrijven.

Meteen na rust schoot de voormalig middenvelder van onder meer AZ en Ajax van ongeveer dertig meter raak. Na de tegentreffer zocht de thuisploeg nog naar de gelijkmaker, maar zonder resultaat. Sevilla heeft nu evenveel punten als Mallorca, dat twaalfde staat in La Liga.

Later op de avond won Atlético Madrid met miniem verschil van Athletic Club. Een doelpunt van Antoine Griezmann zorgde voor het verschil. Het was de honderdste treffer van de Franse spits in La Liga namens Atlético, dat door de overwinning Athletic Club passeert en nu derde staat in La Liga.

