Xabi Alonso en Nederlands getint Leverkusen lijden forse nederlaag in Frankfurt

Trainer Xabi Alonso heeft zaterdag met Bayer Leverkusen zijn eerste nederlaag in de Bundesliga geleden. De Nederlands getinte ploeg verloor, drie dagen na de 0-3-nederlaag tegen FC Porto in de Champions League, met ruime cijfers op bezoek bij Eintracht Frankfurt: 5-1.

Met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis en Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank moest Leverkusen op slag van rust een goal incasseren. Daichi Kamada benutte een penalty, nadat even daarvoor Randal Kolo Muani vanaf 11 meter had gemist.