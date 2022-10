Kane leidt 'Spurs' in 400e wedstrijd naar zege, afstraffing Bayer Leverkusen

Harry Kane heeft zaterdag een hoofdrol opgeëist in zijn vierhonderdste wedstrijd voor Tottenham Hotspur. De spits maakte het openingsdoelpunt in het thuisduel met Everton, dat in 2-0 eindigde. In Duitsland ging een Nederlands getint Bayer Leverkusen hard onderuit bij Eintracht Frankfurt: 5-1.

Door onze sportredactie

De 29-jarige Kane dwong zijn doelpunt tegen Everton helemaal zelf af door aan het begin van de tweede helft een strafschop te versieren. De Engelsman, die door doelman Jordan Pickford naar de grond werd gebracht, schoot van 11 meter onberispelijk raak in de linkerhoek.

Het was voor Kane zijn negende competitietreffer en zijn tiende doelpunt van het seizoen in alle competities. De 75-voudig international staat na 400 wedstrijden op 258 doelpunten en 61 assists voor Tottenham Hotspur.

Pierre-Emile Højbjerg zette de eindstand vier minuten voor tijd op 2-0. De Deense middenvelder passeerde Pickford met een geplaatst schot uit stand.

Tottenham gaf met de zege op Everton een vervolg aan de goede seizoensstart. De ploeg van manager Antonio Conte bezet de derde plek in de Premier League. In de Champions League ligt Tottenham op koers om zich voor de achtste finales te plaatsen.

Tottenham Hotspur-Everton was de vijfde Premier League-wedstrijd van zaterdag, na Leicester City-Crystal Palace (0-0), Fulham-Bournemouth (2-2), Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest (1-0) en Brentford-Brighton & Hove Albion (2-0). Zondag staat onder meer Liverpool-Manchester City op het programma.

Harry Kane versierde en benutte een strafschop tegen Everton. Foto: Getty Images

Afstraffing voor Xabi Alonso en Leverkusen

In de Bundesliga leed trainer Xabi Alonso zijn eerste nederlaag met Bayer Leverkusen. De Nederlands getinte ploeg verloor met ruime cijfers op bezoek bij Eintracht Frankfurt: 5-1. Drie dagen eerder leed de ploeg al een 0-3-nederlaag tegen FC Porto in de Champions League.

Met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis en Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank moest Leverkusen op slag van rust een goal incasseren. Daichi Kamada benutte een penalty, nadat even daarvoor Randal Kolo Muani vanaf 11 meter had gemist.

Leverkusen kwam in de tweede helft langszij door een kopbal van Piero Hincapie, maar daarna liep Frankfurt uit naar een comfortabele zege. Kolo Muani zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Jesper Lindstrøm voor de beslissing zorgde. Twintig minuten voor tijd moest Hincapie inrukken met zijn tweede gele kaart, waarna Kamada opnieuw vanaf de strafschopstip scoorde.

In de slotfase mocht Sinkgraven nog invallen, maar hij kon niet voorkomen dat Frankfurt op 5-1 kwam door een treffer van Lucas Alario. Door de nederlaag blijft Leverkusen met acht punten uit tien duels op de zestiende plek in de Bundesliga steken. Frankfurt klimt naar de vierde plek.

Het VfL Bochum van coach Thomas Letsch blijft laatste in Bundesliga door een 4-1-nederlaag tegen concurrent Stuttgart. VfL Wolfsburg met verdediger Mickey van de Ven speelde met 2-2 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen verloor in eigen huis met 0-2 van FSV Mainz 05. RB Leipzig won thuis nipt van Hertha BSC (3-2).

Eerder

Aanbevolen artikelen