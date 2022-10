Xavi heeft begrip voor kritiek in aanloop naar Clásico: 'Ik ben óók verdrietig'

Xavi heeft begrip voor de kritiek van FC Barcelona-fans na de matige resultaten van de Catalaanse ploeg in de Champions League. De trainer hoopt dat zijn ploeg de negativiteit zondag met een zege in de kraker tegen Real Madrid kan omzetten in positiviteit.

Door onze sportredactie

"Ik begrijp heel goed dat mensen twijfelen", toonde Xavi zijn begrip op de persconferentie richting El Clásico. "We hebben tegen Internazionale gefaald op een dag dat we niet konden falen. Ik begrijp de Barcelona-fans, want ook ik ben verdrietig."

Het contrast tussen de situatie van Barcelona in de Champions League en La Liga is flink. Barcelona is in de competitie als koploper na acht duels nog ongeslagen, terwijl overwintering in het miljoenenbal na het 3-3-gelijkspel tegen Inter van woensdag alleen nog theoretisch mogelijk is.

"Ik probeer zo min mogelijk van de kritiek mee te krijgen door weinig te luisteren en te lezen", vervolgde Xavi. "Ik weet als geen ander waar we mee bezig zijn en ik ben positief gestemd. Als ik dat niet zou zijn, zou ik de eerste zijn die zou opstappen."

'Zou voor dit soort duels graag weer voetballer zijn'

Xavi staat voor zijn derde Clásico als trainer. De eerste ging in de halve finale van de supercup verloren (2-3), maar aan de tweede ontmoeting met Real bewaart hij goede herinneringen. In Madrid zegevierde Barcelona vorig seizoen met maar liefst 0-4.

"Het winnen van de Clásico gaf ons vorig seizoen een enorme morele boost en dat willen we dit jaar opnieuw ervaren", zei hij. "Het zou geweldig zijn als we weer winnen, maar het is goed om te onthouden dat we aan iets aan het bouwen zijn. Het seizoen duurt nog lang."

"Duidelijk is wel dat dit een wedstrijd is waar je naar uitkijkt. Ik zou graag weer voetballer willen zijn om wedstrijden zoals deze te spelen", vervolgde Xavi. "Maar als coach voel ik hetzelfde. Het vraagt om de de maximale inzet van iedereen."

De Clásico begint zondag om 16.15 uur in Estadio Santiago Bernabéu. Zowel koploper FC Barcelona als nummer twee Real Madrid staat na acht speelronden op 22 punten.

