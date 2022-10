Real Madrid moet het ook in Clásico zonder doelman Courtois stellen

Real Madrid moet het zondag ook in de kraker tegen FC Barcelona zonder Thibaut Courtois stellen. De Belgische doelman is niet op tijd hersteld van zijn rugblessure.

Het laatste officiële optreden van Courtois dateert van 25 september in de Johan Cruijff ArenA, waar België een Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal met 1-0 verloor. De keeper werd in de tweede helft gepasseerd door Virgil van Dijk.

Zonder Courtois aast Real Madrid tegen FC Barcelona op revanche voor de laatste ontmoeting tussen de twee rivalen. De Catalanen wonnen in maart met liefst 0-4 in Estadio Santiago Bernabéu en zorgden daarmee voor een trendbreuk. De vijf voorgaande Clásico's werden allemaal gewonnen door Real.

Met die laatste ontmoeting in het achterhoofd is Ancelotti niet van plan om zijn tactiek aan te passen. "Vorig seizoen probeerde ik iets nieuws en dat liep toen slecht af. Het team dat in Parijs de Champions League-finale won, heeft de mentaliteit die ik wil zien. Dit is een ploeg die precies weet wat er nodig is in topwedstrijden."