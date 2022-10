United-speler Greenwood weer opgepakt in mishandelings- en verkrachtingszaak

Mason Greenwood is zaterdag opnieuw opgepakt. De talentvolle aanvaller van Manchester United was in een mishandelings- en verkrachtingszaak rondom zijn ex-vriendin op borgtocht vrijgelaten, maar heeft de voorwaarden geschonden.

Door onze sportredactie

De 21-jarige Greenwood heeft volgens Britse media opnieuw contact met zijn ex gezocht, wat in strijd is met de regels rondom zijn borgtocht. De politie viel zaterdag zijn huis in Bowdon binnen en sloeg hem in de boeien.

Greenwood werd eind januari opgepakt omdat hij verdacht werd van het verkrachten én mishandelen van zijn ex-vriendin Harriet Robson. Zij deelde via Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood zijn veroorzaakt.

Robson publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks. Daarnaast zou ze met de dood zijn bedreigd. Manchester United schorste de aanvaller direct. Hij mocht niet meer trainen en ook geen wedstrijden meer spelen voor 'The Red Devils', ook niet nadat hij op borgtocht vrij was gekomen.

Greenwood stond bij zijn aanhouding te boek als een van de grootste talenten van Engeland. De aanvaller was een vaste waarde bij Manchester United en maakte op 5 september 2020 zijn debuut in de nationale selectie. Op 22 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd voor de club die nu onder leiding staat van manager Erik ten Hag.

De ploeg van Ten Hag neemt het zondag in eigen huis op tegen Newcastle United. Na een dramatische start heeft de Engelse recordkampioen op de ranglijst de weg omhoog gevonden. United staat vijfde en heeft één punt minder dan nummer vier Chelsea. De nummer vier kwalificeert zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League.

Aanbevolen artikelen