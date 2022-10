Roda mag drie duels geen uitfans verwelkomen na wangedrag van eigen aanhang

Roda JC mag bij de komende drie thuiswedstrijden geen uitsupporters verwelkomen. Daartoe hebben de lokale autoriteiten besloten vanwege verschillende ongeregeldheden bij duels van de Keuken Kampioen Divisie-club uit Kerkrade.

Volgens de gemeente Kerkrade is de "time-out" vooral bedoeld om de relschoppers van Roda JC in beeld te krijgen en te straffen. Burgemeester Petra Dassen-Houten ziet daarbij een belangrijke taak voor de fans weggelegd.

Zij kunnen informatie over relschoppers melden bij Roda JC of de politie, zegt de burgemeester. "Dat helpt om zo snel mogelijk terug te keren naar een situatie waarin we met zijn allen van voetbal kunnen genieten."

De gebeurtenissen bij Roda JC-VVV-Venlo staan niet op zichzelf. De laatste weken waren er bij verschillende duels in het profvoetbal ongeregeldheden. Zo werd Willem II-FC Den Bosch vorige week nog zo'n tachtig minuten stilgelegd omdat fans van FC Den Bosch met vuurwerk gooiden. De ME veegde toen het uitvak schoon.

Vrijdag waren er opnieuw ongeregeldheden in de Keuken Kampioen Divisie. PEC Zwolle-Heracles Almelo moest in de slotfase worden onderbroken omdat fans van Heracles met vuurwerk en stoeltjes gooiden.

De KNVB ziet sinds de coronacrisis dat het geweld in de stadions toeneemt. Vorig seizoen werden in het profvoetbal twee keer zo veel stadionverboden uitgedeeld als in de tien jaar daarvoor gebruikelijk was, maakte de voetbalbond woensdag bekend.