Roda JC mag drie duels geen uitsupporters verwelkomen na wangedrag van fans

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Uitsupporters zijn de komende drie wedstrijden niet welkom bij wedstrijden in het stadion van Roda JC. Daartoe hebben de lokale autoriteiten besloten naar aanleiding van verschillende ongeregeldheden.

De maatregel geldt vooralsnog tot de competitiewedstrijd van Roda JC tegen Heracles Almelo op 11 december. In die periode spelen de Limburgers in de KNVB-beker thuis tegen Heracles en komen vervolgens Jong FC Utrecht en Helmond Sport naar Kerkrade.

Het besluit is genomen door de lokale driehoek (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie). Volgens de gemeente is de "time-out" vooral bedoeld om de relschoppers in beeld te krijgen en te straffen.