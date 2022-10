PEC-captain Van Polen wint topper met bloedende lip: 'Word er niet knapper op'

De schrik sloeg de fans van PEC Zwolle vrijdag om het hart toen aanvoerder Bram van Polen hard op medespeler Younes Taha botste in de Keuken Kampioen Divisie-topper tegen Heracles Almelo. Met een bloedende lip leidde hij de thuisploeg naar een belangrijke 3-2-zege in de titelstrijd.

Door onze sportredactie

"Ik heb het niet heel erg meegekregen", zei Van Polen na afloop tegen ESPN. "Ik was wel even duizelig. Het ziet er niet heel lekker uit. Mijn lip is helemaal kapot. Hij blijft maar bloeden. Ach ja, ik kon doorspelen en we winnen. Wat kan mij het schelen. Het maakt mij niet zo veel uit. Ik word er alleen niet knapper op."

De botsing tussen Van Polen en Taha gebeurde in de twaalfde minuut. Van Polen rende achter zijn tegenstander aan toen hij Taha hard tegen het lijf liep. Beiden moesten minutenlang op het veld behandeld worden, maar konden verder.

Vervolgens liep PEC Zwolle uit naar een 3-0-voorsprong dankzij twee doelpunten van Lennart Thy en een treffer van Gervane Kastaneer. Samuel Armenteros deed op slag van rust nog wat terug, maar verder dan 3-2 kwam de koploper van de Keuken Kampioen Divisie niet. Daardoor is het gat tussen de nummers één en twee nog maar twee punten.

"Voor het publiek was het een mooie wedstrijd", zei PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder. "We hebben jongens die onder het bloed zitten. We wilden vanavond één ding: rechtzetten wat we vorige week absoluut niet goed hebben gedaan (een 3-0-nederlaag bij FC Dordrecht, red.). De jongens hebben alles laten zien."

Bij PEC Zwolle waren ze door het dolle heen na de zege op concurrent Heracles. Foto: Pro Shots

Lammers: 'Reactie van onze fans praat ik zeker niet goed'

Een smet op de topper in de Keuken Kampioen Divisie waren de ongeregeldheden in de 74e minuut. Scheidsrechter Rob Dieperink legde de wedstrijd voor enkele minuten stil nadat fans van Heracles Almelo vuurwerk en stoeltjes op het veld hadden gegooid.

Dat deden ze nadat supporters van PEC Zwolle een gestolen spandoek van de groepering Vak'74 van Heracles in het stadion hadden getoond. Een ongeschreven regel in supporterskringen is dat een groepering zichzelf moet opheffen als het groepsdoek wordt verloren aan fans van de tegenstander. Het leidde tot veel woede in het uitvak.

Ondanks de taferelen bedankten de spelers van Heracles na afloop de vierhonderd meegereisde fans. Heracles-trainer John Lammers heeft er geen moment aan gedacht om daarvan af te zien als statement tegen het wangedrag van de eigen aanhang.

"Wat moet je dan? Ik hoorde dat supporters van Zwolle provoceerden met een vlag. Dat vind ik jammer, want het was een sportief duel. Die reactie praat ik zeker niet goed. Er zitten vierhonderd mensen. Hebben al die vierhonderd mensen dat gedaan? De mensen die het gedaan hebben moet je aanpakken."

