Kuijt trots op wederopstanding ADO: 'We zijn een paar keer op ons bek gegaan'

Trainer Dirk Kuijt kijkt met veel genoegen naar de wederopstanding van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen wonnen vrijdag na een achterstand met 1-2 bij NAC Breda en lijken uit een diep dal te zijn geklommen.

Door onze sportredactie

"Dit team heeft genoeg meegemaakt", zei Kuijt na afloop van het duel met NAC tegen Omroep West. "We zijn een paar keer op ons bek gegaan, maar dan moet je leren opstaan. Dit team staat altijd op, ook al gaat het misschien een keertje minder. We geven weinig weg en creëren veel kansen. Dat is wat je als trainer wilt."

ADO ambieert een terugkeer naar de Eredivisie, maar de afgelopen weken bivakkeerden de Hagenezen onderaan de Keuken Kampioen Divisie. Het leidde tot veel onrust in de derde stad van Nederland. Kuijt kwam onder druk te staan en vorige maand bezochten tientallen fans de training uit onvrede over de dramatische start.

Inmiddels ziet de wereld er wat rooskleuriger uit voor ADO en oud-international Kuijt: na drie zeges uit de afgelopen vier wedstrijden staat de tweevoudig landskampioen op een veertiende plaats en is een plek in de subtop binnen handbereik.

ADO Den Haag won met 1-2 bij NAC door twee goals van Thomas Verheydt. Foto: Pro Shots

'Vandaag heb ik de VAR gemist'

Tegen NAC Breda leek ADO tegen een nieuwe domper aan te lopen. Na drie minuten opende Jort van der Sande de score voor de thuisploeg. ADO voltooide nog voor rust de inhaalrace dankzij twee doelpunten van clubtopscorer Thomas Verheydt.

"Ik ben heel erg blij met de overwinning", aldus Kuijt. "Uit bij NAC is altijd lastig. We begonnen niet goed aan de wedstrijd, een beetje apathisch. We lieten ons heel makkelijk terugdringen in onze eigen zestien meter, wat resulteerde in een snelle goal. Daarna komen we gelukkig goed terug."

Kuijt beklaagde zich nog wel over scheidsrechter Edwin van der Graaf, die vlak voor rust bij een 1-2-stand geen penalty gaf voor een duidelijke overtreding op Verheydt. "Soms denk ik: wat is het heerlijk om zonder VAR te spelen, want je wilt het tempo in het spel houden. Vandaag heb ik hem wel gemist."

"Als we de 1-3 hadden gemaakt, hadden we hier een grote score kunnen neerzetten. Desondanks ben ik heel erg trots op het team. Op de vechtlust, op de wil om elk duel te winnen en op het feit dat we deze overwinning over de streep hebben getrokken."

