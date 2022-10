PEC Zwolle klopt Heracles Almelo in KKD-topper, Kuijt wint weer met ADO

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PEC Zwolle heeft vrijdagavond de topper tegen Heracles Almelo in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. 'De Blauwvingers' gaven een riante marge nog bijna weg en zegevierden met 3-2. Het ADO Den Haag van Dirk Kuijt won met 1-2 bij NAC Breda en het verrassende MVV Maastricht kwam niet verder dan 1-1 tegen Jong PSV.

PEC maakte voor eigen publiek indruk in de eerste helft. Met fraai combinatiespel werd Heracles naar achteren gedrukt. De ploeg van Dick Schreuder brak na 27 minuten de ban via Gervane Kastaneer, wiens schot van richting werd veranderd.

Dankzij twee mooie goals van Lennart Thy liep PEC verder uit, maar vlak voor rust deed Samuel Armenteros na een lange rush iets terug. Wegens ongeregeldheden op de tribunes lag het duel na rust even stil. Scheidsrechter Rob Dieperink haalde de spelers niet naar binnen, maar liet ze enkele minuten langs de lijn staan.

Na de onderbreking maakte Heracles het via een late goal van Rigino Cicilia nog erg spannend, maar PEC hield de punten in eigen huis. Het gat naar koploper Heracles is teruggebracht tot twee punten.