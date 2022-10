Eerste Eredivisie-duel ooit tussen Emmen en Volendam levert geen winnaar op

De eerste Eredivisie-ontmoeting ooit tussen FC Emmen en FC Volendam is vrijdag in een gelijkspel geëindigd. Beide ploegen scoorden één keer in de tweede helft: 1-1.

Door onze sportredactie

In de eerste helft had Emmen het beste van het spel. De grootste kansen waren voor Ahmed El Messaoudi, die twee keer faalde in de afronding. Ook Rui Mendes, Mark Diemers en Jeroen Veldmate stichtten gevaar. Volendam zette er niet heel veel tegenover.

Na rust was dat anders. De Volendammers gaven meer tegengas en na ruim een uur leverde dat zelfs de 0-1 op, toen Walid Ould-Chikh raak schoot. Daarmee leek de eerste uitzege van FC Volendam in de Eredivisie sinds februari 2009 aanstaande.

Lang duurde de voorsprong van de bezoekers niet. Drie minuten later scoorde El Messaoudi bij zijn derde kans van de avond namelijk wél. Op aangeven van Mendes vond hij de verre hoek.

In het restant van de wedstrijd tussen de nummers één en twee van het vorige Keuken Kampioen Divisie-seizoen werd niet meer gescoord, al waren Jasin-Amin Assehnoun en Mohamed Bouchouari nog dichtbij namens Emmen.

De ploeg van trainer Dick Lukkien staat met zes punten slechts zestiende in de Eredivisie. Het FC Volendam van collega Wim Jonk staat op basis van het doelsaldo één plek lager.

Resterend Eredivisie-programma Zaterdag, 18.45 uur: Fortuna Sittard-RKC Waalwijk

Zaterdag, 20.00 uur: Go Ahead Eagles-sc Heerenveen

Zaterdag, 21.00 uur: SC Cambuur-Vitesse

Zondag, 12.15 uur: Sparta Rotterdam-NEC

Zondag, 14.30 uur: PSV-FC Utrecht

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-FC Groningen

Zondag, 16.45 uur: AZ-Feyenoord

Zondag, 20.00 uur: Ajax-Excelsior

Wim Jonk leek FC Volendam even naar de eerste Eredivisie-uitzege in 5.002 dagen te leiden. Foto: Pro Shots

