AZ-trainer Jansen richt blik na '24 uur rouwen' op Feyenoord: 'Hadden offday'

AZ-trainer Pascal Jansen schiet niet in de paniekstand na de 1-0-nederlaag bij Apollon Limassol in de Conference League. In aanloop naar het thuisduel met Feyenoord van zondag benadrukt de coach dat er in zijn ogen sprake was van een offday op Cyprus.

"Het stramien blijft hetzelfde. Als je wint, mag je dat 24 uur vieren. En als je verliest, mag je 24 uur rouwen", vertelt Jansen vrijdag in gesprek met het clubkanaal van AZ. "Deze moeten we vol op de kin pakken. Het is jammer, want we hadden al kunnen overwinteren. Nu is het zaak goed te herstellen."

Jansen zag AZ ondermaats presteren in het vierde groepsduel van deze Conference League-campagne. "Het was zeker een offday. Normaal gesproken halen we een hoger niveau. Apollon hield er een vrij defensieve strategie op na, maar normaal hebben wij bij uitstek een ploeg die daar oplossingen voor kan bedenken."

"Dan laten we tegenstanders van kant naar kant lopen. Maar gisteren was er veel minder sprake van creatieve ideeën en impulsen. We speelden in een veel te laag tempo."

Zondag krijgt AZ al de kans op eerherstel, wanneer de topper tegen Feyenoord wacht. De landskampioen van 1981 en 2009 leidt na negen Eredivisie-speelrondes de dans met 23 punten, drie meer dan nummer vier Feyenoord.

"Feyenoord is een ploeg in wederopbouw, vergelijkbaar met ons vorig seizoen. Ze hebben veel goede nieuwe spelers. Er staat een prima selectie."

Van de laatste vijf Eredivisie-duels tussen Feyenoord en AZ werden er liefst vier gewonnen door de ploeg uit Alkmaar. De laatste keer dat de Rotterdammers triomfeerden in Alkmaar was in het seizoen 2017/2018: 0-4.

