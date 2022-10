Ten Hag vertrouwt ondanks doelpuntendroogte op scorend vermogen United

Manchester United-coach Erik ten Hag maakt zich geen zorgen over het gebrek aan doelpunten van zijn ploeg. De Engelse topclub maakte dit seizoen slechts dertien treffers in acht competitiewedstrijden. Ten Hag kijkt bij het oplossen van dit probleem niet alleen naar zijn voorhoede.

Door onze sportredactie

In Engeland ligt de doelpuntendroogte van United onder een vergrootglas. Donderdag won de ploeg van Ten Hag in de Europa League maar nipt van Omonia Nicosia (1-0) uit Cyprus. 'The Red Devils' kwamen pas bij de 34e doelpoging tot scoren, in de 93e minuut via invaller Scott McTominay.

Ten Hag werd vrijdag gevraagd of hij wel spelers heeft die twintig doelpunten kunnen maken in één seizoen. "Ja, daar heb ik vertrouwen in", antwoordde hij. "In mijn team zitten spelers die kunnen scoren. Ze komen nu al op de juiste posities voorin. Daarbij gaat het er ook om dat ze iets met hun vrijheid en intuïtie doen. Als ze die vrijheid gaan voelen, ben ik er zeker van dat ze dat aantal doelpunten kunnen maken."

Marcus Rashford is met vijf doelpunten topscorer van United in alle competities. Anthony Martial, oud-Ajacied Antony en Jadon Sancho scoorden elk drie keer en Cristiano Ronaldo was goed voor twee treffers. Bruno Fernandes is de enige andere doelpuntenmaker. Ronaldo was vorig seizoen met 24 goals nog clubtopscorer van United.

Afwerking bij United laat te wensen over

Ten Hag benadrukt dat meerdere spelers moeten gaan scoren voor United. "Je kunt het ook verdelen, want we hebben veel doelpuntenmakers in de aanval. Maar we hebben ook goals nodig van het middenveld en de verdediging."

In de Europa League-wedstrijd tegen Omonia schitterde Rashford in het combinatiespel, maar zijn afwerking liet te wensen over. "Hij deed veel dingen goed, maar uiteindelijk weet hij dat hij zorgvuldiger moet zijn en een doelpunt moet maken", zei Ten Hag. "Als je zulke goede bewegingen hebt en combinaties maakt, dan moet je het afmaken."

Manchester United ontvangt zondag om 15.00 uur Newcastle United en woensdag wacht Tottenham Hotspur. Volgende week zaterdag neemt de ploeg van Ten Hag het op tegen Chelsea. "Dit zijn de echte momenten voor ons als ploeg om de strijd aan te gaan. We weten dat we op ons best moeten spelen en ook moeten scoren."

