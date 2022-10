Klopp puzzelt richting kraker: 'Haaland is een probleem dat we moeten oplossen'

Liverpool-manager Jürgen Klopp beseft dat zijn team zondag in de Premier League-kraker tegen Manchester City voor de zware taak staat om Erling Haaland af te stoppen. De 22-jarige Noor scoort er al het hele seizoen op los.

Door onze sportredactie

"Het afstoppen van Haaland zie ik als een grote uitdaging. We vliegen dit aan als een probleem dat we moeten oplossen", vertelde Klopp vrijdag tijdens een persmoment in aanloop naar het duel op Anfield van zondag.

In de eerste negen competitieduels van Manchester City trof Haaland al vijftien keer doel. De Noor is simpelweg ontketend sinds zijn moeizame debuut, het met 3-1 verloren duel om het Community Shield met uitgerekend Liverpool op 30 juli. Geen enkel doelpuntenrecord in de Premier League is veilig als de ex-speler van Molde FK, Borussia Dortmund en Red Bull Salzburg zo doorgaat.

"Het probleem tegen Manchester City is dat als je Haaland door veel spelers in de gaten laat houden, dat ruimte biedt voor die andere spelers van wereldklasse die ze hebben. Dat maakt het allemaal niet makkelijk."

Klopp haalde herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met een ploeg van Haaland, in 2019 tijdens Liverpool-Red Bull Salzburg in de Champions League. 'The Reds' wonnen in een spektakelstuk met 4-3 en de Noor nam een van de drie goals van de bezoekers voor zijn rekening.

"Hij was toen nog heel jong, maar je zag al dat zijn potentie bizar was. Vanwege een blessure startte hij toen op de bank. Maar we maakten ons heel druk om hem. Ik weet nog goed hoe ik mijn spelers vertelde op welke wijze we de aanvoerlijnen richting hem moesten afsnijden. Het maakte geen verschil: hij scoorde alsnog als invaller."

Erling Haaland in 2019 als toptalent van Red Bull Salzburg tegen Liverpool. Foto: Getty Images

'Haaland vormt perfecte match met Manchester City'

Wat maakt Haaland zo goed in de ogen van Klopp? "Hij koppelt een enorme kracht aan technische klasse. Daarbij is zijn oriëntatie fenomenaal. Hij weet altijd waar hij zich bevindt en waar de bal kan komen. Dat hij het spel goed leest, blijkt ook uit het feit dat hij zelden buitenspel staat. Bij Manchester City wordt hij ook omringd door fenomenale spelers. Het is een perfecte match."

Haaland kwam midweeks in het Champions League-duel van Manchester City met FC Kopenhagen (0-0) niet in actie. Manager Josep Guardiola wilde met het oog op het zware programma geen risico nemen met de Premier League-topscorer. "We moeten niet onderschatten dat hij vorig seizoen weinig heeft gespeeld vanwege een blessure. Maar hij is er fysiek klaar voor", meldde de Spanjaard vrijdag.

Guardiola kreeg op zijn persconferentie ook de vraag of Haaland met de manier waarop hij de spitspositie invult voor een revolutie zorgt. "Geen enkele twijfel, als je kijkt naar zijn snelheid en hoe hij zich beweegt."

Manchester City staat na negen duels op 23 punten, eentje minder dan koploper Arsenal. Liverpool neemt met slechts tien punten uit acht wedstrijden de tiende plaats in. De kraker op Anfield begint zondag om 17.30 uur.

