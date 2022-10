Legendarische FC Amsterdam-trainer Van de Meent (84) overleden

Pim van de Meent is op 84-jarige leeftijd overleden. De Hagenaar was trainer van onder meer onder meer FC Amsterdam, De Graafschap, NEC en FC Den Haag.

Door onze sportredactie

Van de Meent was in de jaren vijftig en zestig als profspeler actief voor Holland Sport, DOS en NEC. Vooral als oefenmeester maakte hij echter furore.

Zo fungeerde Van de Meent als trainer van het legendarische FC Amsterdam, dat in 1974/1975 tot de kwartfinales van het UEFA Cup-toernooi reikte. Na het uitschakelen van het Maltese Hibernians stuitten ‘De Lieverdjes’ op Internazionale, dat in 1972 nog de Europa Cup I-finale had verloren van Ajax.

FC Amsterdam zorgde voor een van de grootste stunts ooit van een Nederlandse club door met 1-2 in Milaan te winnen. Nico Jansen nam beide goals voor zijn rekening. De ploeg uit de hoofdstad had in de return aan een doelpuntloos gelijkspel genoeg om verder te bekeren.

Nadat FC Amsterdam zich in de achtste finales de meerdere had getoond van Fortuna Düsseldorf bleek 1. FC Köln een ronde daarna te sterk.

Ondanks die droomcampagne bleef de publieke belangstelling voor FC Amsterdam beperkt. De ploeg zakte snel weg en in 1978 nam Van de Meent afscheid van de club, die in 1982 werd opgeheven.

De oefenmeester diende daarna nog De Graafschap, NEC, MVV en FC Den Haag, waarmee hij in 1987 reikte tot de finale van het KNVB-bekertoernooi. Ajax triomfeerde in die eindstrijd. Ook met NEC had Van de Meent een bekerfinale verloren van de Amsterdammers, in 1983.

Pim van de Meent was al ruim dertig jaar niet meer actief als trainer in het betaald voetbal. Foto: Nationaal Archief

