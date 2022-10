Voetbalramp in Indonesië volgens onderzoekers veroorzaakt door traangas

Het drama in het voetbalstadion in Indonesië waarbij op 1 oktober meer dan 130 mensen omkwamen, is veroorzaakt door traangas dat de politie afschoot. Dat blijkt volgens minister van Veiligheid Mohammad Mahfud uit het onderzoek naar de ramp.

Door onze sportredactie

Volgens Mahfud bleek uit beelden van beveiligingscamera's in en rond het stadion dat de meeste mensen omkwamen of gewond raakten in het gedrang dat ontstond nadat de politie traangas op de menigte had afgevuurd.

Volgens de minister werden mensen doodgedrukt, terwijl ze op zoek waren naar vrienden of probeerden om anderen die op de grond lagen te helpen. Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt het gebruik van traangas in stadions, maar de agenten in het stadion wisten dat niet, zei Mahfud.

Er loopt nog een opzichzelfstaand onderzoek naar de chemische samenstelling van het gebruikte gas, maar Mahfud zei dat "dat niets afdoet aan de conclusie dat de vele doden vooral aan traangas zijn te wijten".

0:48 Afspelen knop Gewonde na voetbalrellen Indonesië: 'Vrienden zijn verdrukt'

Onderzoekers vinden dat top van voetbalbond moet aftreden

Eerder werd de politiechef van Malang, een stad op Java, ontslagen naar aanleiding van het voetbaldrama. Bovendien werden negen agenten geschorst en worden zeker zes mensen strafrechtelijk vervolgd.

De onderzoekers willen dat de bestuurders van de Indonesische voetbalbond ook hun verantwoordelijkheid nemen. In aanloop naar de wedstrijd tussen de club uit Malang en aartsrivaal Persebaya Surabaya werden veiligheidswaarschuwingen genegeerd.

Ook werden meer kaarten verkocht dan was toegestaan voor de wedstrijd, die Malang met 2-3 verloor. Na afloop van het duel bestormden duizenden supporters het veld, waarna de politie zich genoodzaakt zag om traangas te gebruiken.

