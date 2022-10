Madueke keert tegen FC Utrecht mogelijk terug bij PSV, De Jong ontbreekt nog

Delen via E-mail

Noni Madueke keert zondag voor het duel met FC Utrecht mogelijk terug in de selectie van PSV. De aanvaller doet weer mee met de groepstraining en lijkt dicht bij zijn rentree. Luuk de Jong moet zijn terugkeer nog uitstellen.

De terugkeer van Madueke lijkt sneller te komen dan in eerste instantie werd verwacht. De Eindhovenaren verwachtten dat de Brit, die vorig seizoen eveneens veel met blessures kwakkelde, de hele eerste seizoenshelft niet in actie zou komen.

Door de blessures van Madueke en De Jong had Van Nistelrooij de afgelopen weken weinig keuze in de voorhoede. Alleen Cody Gakpo, Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko en Savio waren donderdag inzetbaar tegen FC Zürich, waartegen PSV met middenvelder Guus Til in de spits begon.