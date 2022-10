Uitblinkende Omonia-doelman op de foto met Ten Hag: 'Droom is uitgekomen'

Omonia Nicosia-doelman Francis Uzoho blikt ondanks de pijnlijke 1-0-nederlaag op bezoek bij Manchester United terug op een onvergetelijke avond. De keeper, die op de foto ging met Erik ten Hag, noemt spelen op Old Trafford "een droom die uitkomt".

Door onze sportredactie

United kwam in het Europa League-duel tot maar liefst dertien schoten op doel. Desondanks duurde het tot diep in de blessuretijd tot Uzoho zich gewonnen gaf en invaller Scott McTominay het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Ondanks de late domper stond Uzoho met een glimlach voor de camera van BT Sports. "Ik ben niet teleurgesteld. We hebben goed gespeeld, al had ik liever minstens een punt gepakt", zei hij. "Het is geen makkelijk stadion om in te spelen, met al deze grote spelers."

"Er kwam vanavond een droom uit", zei de 23-jarige keeper, die fan van United is. "Toen ik de loting zag, heb ik gebeden om een kans om hier te spelen. En dat is gebeurd. Dit was misschien wel mijn beste optreden tot nu toe."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag: 'Ik zei dat hij het goed gedaan heeft'

Na de wedstrijd vroeg Uzoho in de catacomben van Old Trafford om een foto met Ten Hag, die daarvoor openstond. De oud-trainer van Ajax had bovendien lovende woorden over voor de sta-in-de-weg van zijn ploeg.

"Ik heb tegen hem gezegd dat hij het goed gedaan heeft", reageerde Ten Hag desgevraagd. "Hij heeft heel veel reddingen verricht en heel veel doelpunten voorkomen. Hij hield hen daarmee in de wedstrijd."

United houdt door de nipte zege zicht op een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. 'The Red Devils' hebben nog wel drie punten minder dan Real Sociedad. Alleen de groepswinnaar gaat direct naar de laatste zestien. De tweede plek is goed voor een plek in de tussenronde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen