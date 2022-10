Portugal profiteert op coëfficiëntenlijst (nog) niet van slechte Nederlandse week

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederland heeft ondanks de slechte Europese resultaten van deze week niet al te veel schade opgelopen op de coëfficiëntenlijst. Portugal, de concurrent om de belangrijke zesde plek, presteerde nauwelijks beter.

Alleen PSV (5-0-zege op FC Zürich) en Feyenoord (2-2 tegen FC Midtjylland) sprokkelden punten. Nederland kon deze speelronde in totaal 0,6 punten bijschrijven.

Alleen FC Porto pakte de maximale score, door met 0-3 te winnen bij Bayer Leverkusen. Portugal veroverde in totaal 0,667 punten, waardoor het nauwelijks profiteert van de mindere week van Nederland. De marge is nog altijd ruim 2 punten.

Het slechte nieuws voor Nederland is dat de bonuspunten voor het bereiken van de knock-outfase een grote rol kunnen spelen in de strijd om de zesde plek. Benfica, FC Porto en Sporting CP maken nog altijd serieuze kans op overwintering in de Champions League en daarmee een flinke bonus.