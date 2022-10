Van Nistelrooij ziet groei bij winnend PSV: 'Maar aan de bal moet het beter'

Ruud van Nistelrooij is na de eclatante overwinning op FC Zürich in de Europa League zeer te spreken over de ontwikkeling van PSV. De trainer stelt dat zijn ploeg vooral in verdedigend opzicht stappen heeft gemaakt.

Door onze sportredactie

"Het is een klinkende overwinning, dat is duidelijk", zei Van Nistelrooij na de 5-0-overwinning in het Philips Stadion op de persconferentie tegen onder meer de NOS. "Het resultaat is overtuigend en het is mooi dat we wederom de nul houden."

PSV had voor eigen publiek opnieuw geen kind aan FC Zürich, dat een week geleden in Zwitserland al met 1-5 aan de kant werd gezet. Halverwege leidde de 24-voudig kampioen al met 3-0 door goals van Erick Gutiérrez, Joey Veerman en Ibrahim Sangaré.

Na rust voerden Veerman en Anwar El Ghazi de score op tot 5-0 en hield PSV - net als afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (0-1-zege) - de nul. "Dat is prettig. De organisatie stond opnieuw goed", vervolgde de trainer, die wel verbeterpunten in het aanvalsspel van de Eindhovenaren zag.

"Aan de bal moet het beter, al zie ik wel een kleine ontwikkeling", stelde van Nistelrooij. "Bij vlagen gaat het goed, maar we slagen er te vaak niet in om de bal lang in het bezit te houden."

'Onwennig was het zeker'

Van Nistelrooij koos tegen FC Zürich bij afwezigheid van Yorbe Vertessen en Luuk de Jong verrassend voor middenvelder Guus Til in de punt van de aanval. De vijfvoudig international moest zichtbaar wennen aan zijn rol, maar leverde wel twee assists af.

"Ik ben gewoon een nummer 10. Daar rendeer ik het beste", gaf Til voor de camera van ESPN eerlijk toe. "Ik voelde me ook vrijer toen ik in de eindfase van de wedstrijd op 10 kwam te spelen. Maar bij PSV zijn er gewoon heel veel goede spelers in de selectie. Ik moet het accepteren als ik in de spits speel."

Van Nistelrooij zag Til eveneens ploeteren. "Onwennig was het zeker, dat was duidelijk", zei hij. "Het is uiteindelijk een jongen die altijd rendement heeft. Hij was toch ook op die plek weer gevaarlijk, al zag je wel dat hij enorm moest wennen."

Door de zege op FC Zürich is PSV zeker van overwintering in de Conference League, maar nog niet van een plek in de knock-outfase van de Europa League. Alleen de nummers één en twee in elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase in de Europa League.

Europa League groep A 1. Arsenal 3-9 (+5)

2. PSV 3-7 (+9)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

